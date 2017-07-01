به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضا ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل استان با اشاره به اینکه از ۲۸ خرداد ماه سامانه بهین یاب برای ثبت نام متقضیان تسهیلات رونق تولید در بخش واحدها و طرح های با پیشرفت ۶۰ درصد به بالا باز شده است، اظهار داشت: نامه این موضوع را به همه بانک های عامل ارسال کرده ایم و تسهیلاتی که تاکنون در بخش مستقیم داشته اند را احصا کرده ایم.

وی با بیان اینکه تا کنون ۵۲ واحد و طرح صنعتی در سامانه ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: اولین جلسه کارشناسی را ۷ تیرماه برگزار کردیم و ۱۴ پروژه بررسی شد که ۴ مورد آن رد شد و ۱۰ مورد با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال تایید شده است که مصوبه کارگروه را می خواهد تا بانک برای پرداخت تسهیلات اقدام کند.

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: ۳۶ مورد نیز در انباشت کمیته بررسی داریم که فردا و پس فردا جلسات کارشناسی آن برگزار می شود.