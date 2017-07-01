به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس فاطمی نویسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لرستان قطب تولید انیمیشن در کشور است اظهار داشت: در این راستا قطب بندی کشور در حوزه تولید انیمیشن در دستور کار معاونت استان های صدا و سیما و توجه ویژه رئیس سازمان صدا و سیما قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این رابطه دو نشست نیز با مدیران مراکز استان ها برگزار شد گفت: طرح ها و برنامه ها در حوزه تولید انیمیشن از این استان ها دریافت شده که لرستان نیز در این زمینه طرح های خوبی را ارائه داده است.

رئیس مرکز سیمای استان های صدا و سیما با بیان اینکه در گام نخست طی اسفندماه اعتباراتی پرداخت شد گفت: در ادامه نیز طرح های این حوزه به تصویب برسند به طور حتم تامین اعتبار نیز خواهند شد.

فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه لرستان در زمینه ساخت مستند نیز ظرفیت های خوبی دارد گفت: در این زمینه بودجه بیشتری نیاز بوده و علاوه بر تامین این اعتبار از سوی صدا و سیمای مراکز استان ها ما نیز اعتبارات لازم را در حد امکان پرداخت خواهیم کرد.

وی با اشاره به ابلاغ برنامه راهبردی به مراکز صدا و سیمای استان ها ادامه داد: همچنین مقرر شده که علاوه بر فعالیت ۳۳ شبکه استانی، ۳۳ شبکه فضای مجازی صدا و سیما نیز فعال شوند و به موازات با یکدیگر فعالیت داشته باشند.

رئیس مرکز سیمای استان های صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تولید ۳۰ سریال در سیمای استان ها در دستور کار قرار گرفته است ادامه داد: برخی از این سریال ها در مرحله نگارش و برخی نیز در مرحله پیش تولید هستند.

فاطمی از پیش بینی ۸۰ میلیارد تومان برای تولید برنامه های نمایشی صدا و سیما در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: البته باید برای تولید برنامه در صدا و سیما تحول بودجه ای رخ دهد تا شاهد تولید برنامه های کیفی تر باشیم.