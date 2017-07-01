به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر مرتضاییان، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده تخلفات انتخاباتی در قرچک، گفت: تنها یک پرونده تخلف انتخاباتی تاکنون به دادگستری قرچک آمده و به صدور حکم محکومیت منتهی شده است که این پرونده مربوط به تخلفات انتخابات ریاست جمهوری است.

وی ادامه داد: البته تعدادی پرونده نزد دادستانی مفتوح است و مراحل اولیه را می گذراند و هنوز به دادگاه نیامده است.

رییس دادگستری شهرستان قرچک در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» گفت: دستگاه قضایی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری های سالم در شهرستان قرچک به طور حتم حمایت کرده و بستر لازم برای فعالیت اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.

وی تعامل و انسجام بین تمام دستگاه ها در شهرستان قرچک را مناسب دانست و گفت: سعی همه ما پیشرفت و توسعه شهرستان قرچک است.

مرتضاییان در خصوص پرونده تعاونی مسکن فرهنگیان نیز گفت: این پرونده در شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قرچک در حال بررسی است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.