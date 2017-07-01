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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

جودو گرندی پری - چین؛

بریمانلو برنز گرفت/ حذف ملایی و فتحی پور

بریمانلو برنز گرفت/ حذف ملایی و فتحی پور

روز دوم از رقابتهای گرندپری چین با کسب یک نشان برنز برای تیم اعزامی کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که با حضور ۲۲۶ جودوکار از ۲۶ کشور از روز گذشته آغاز شده، محمدمحمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کرد. 

محمد محمدی بریمانلو کار خود با پیروزی مقابل «دارتیف» از قزاقستان آغاز کرد و سپس «کانیوتس» از اکراین را شکست داد و در ادامه برابر «دنیس آرتیسف» از روسیه بازنده شد و به گروه شانس مجدد رفت.  بریمانلو در این مرحله با برتری «وستنده» از هلند و «ون تیچلت»  از اتریش را شکست داد و برنز گرفت. 

مهدی فتحی‌پور دیگر نماینده کشورمان در این وزن دور اول مسابقات مقابل نماینده چک را ضربه فنی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. 

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، سپس نماینده گرجستان را شکست داد. ملایی در دو مبازه بعدی خود برابر رقبایی از روسیه با ضربه فنی شکست خورد و حذف شد. 

روز گذشته نیز محمدرشنونژاد در وزن ۶۰- کیلوگرم به عنوانی بهتر از پنجمی دست پیدا نکرد.

فردا یکشنبه یازدهم تیرماه در روز پایانی این رقابتها وحید نوری در وزن ۹۰-کیلوگرم ابتدا به مصاف نماینده کشور میزبان می رود و سپس با برنده مغولستان و کره جنوبی مبارزه خواهد کرد. 

کد مطلب 4018279

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