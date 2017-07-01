بریمانلو برنز گرفت/ حذف ملایی و فتحی پور

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که با حضور ۲۲۶ جودوکار از ۲۶ کشور از روز گذشته آغاز شده، محمدمحمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم به نشان برنز دست پیدا کرد.

محمد محمدی بریمانلو کار خود با پیروزی مقابل «دارتیف» از قزاقستان آغاز کرد و سپس «کانیوتس» از اکراین را شکست داد و در ادامه برابر «دنیس آرتیسف» از روسیه بازنده شد و به گروه شانس مجدد رفت. بریمانلو در این مرحله با برتری «وستنده» از هلند و «ون تیچلت» از اتریش را شکست داد و برنز گرفت.

مهدی فتحی‌پور دیگر نماینده کشورمان در این وزن دور اول مسابقات مقابل نماینده چک را ضربه فنی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، سپس نماینده گرجستان را شکست داد. ملایی در دو مبازه بعدی خود برابر رقبایی از روسیه با ضربه فنی شکست خورد و حذف شد.

روز گذشته نیز محمدرشنونژاد در وزن ۶۰- کیلوگرم به عنوانی بهتر از پنجمی دست پیدا نکرد.

فردا یکشنبه یازدهم تیرماه در روز پایانی این رقابتها وحید نوری در وزن ۹۰-کیلوگرم ابتدا به مصاف نماینده کشور میزبان می رود و سپس با برنده مغولستان و کره جنوبی مبارزه خواهد کرد.