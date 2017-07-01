به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی در حمایت از علی‌اکبر ولایتی رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و علی‌محمد نوریان سرپرست دانشگاه آمده است: «گسترش تحصیلات تکمیلی یکی از مهمترین و پرطرفدارترین مقاطع تحصیلی و نیاز کنونی جامعه است که بخشی از این بار سنگین بر دوش دانشگاه آزاد اسلامی است.

ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک مرکز علمی معتبر کمک به ارتقای سطح رفاه و رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز تولید و انتشار علم، پیشبرد و گسترش دانش و مهارت و پرورش افراد خلاق و متفکر در زمینه‌های مختلف علم و فناوری در سایه ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی است و این دانشگاه وظیفه خود می‌داند تا با افزایش کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی خود، پاسخگوی مناسبی به انتظارات آموزشی و پژوهشی مختلف جامعه و ذی نفعان خود باشد.

تنوع رشته‌های تحصیلی، امکانات استاندارد، استادان مجرب، کارکنان باتجربه، فضاهای آموزشی و رفاهی بی‌نظیر، پشتوانه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و از همه مهمتر رویکرد دانشجو محور و تکریم و خدمتگزاری به دانشجویان از مهم‌ترین شاخصه‌های دانشگاه آزاد اسلامی است که مورد استقبال داوطلبان و خانواده‌های آنان برای ادامه تحصیلی قرار گرفته و به خود می‌بالیم که در این دانشگاه خدمت می‌کنیم.

با وجود اعلام سال اقدام و عمل با رویکرد تولید و اشتغال توسط مقام معظم رهبری، وزارت علوم با حذف فله‌ای حدود سه هزار رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، موجبات بیکاری حدود سی درصد(حدود بیست هزار نفر) از کادر علمی و اداری این دانشگاه را فراهم نموده است.

از طرفی این اقدام وزارت علوم منافی و مغایر با سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در بومی‌گزینی است و سبب می‌شود خانواده‌ها و دانشجویان با مشکلات اساسی مواجه شوند.

در زمانی که مقام معظم رهبری تاکیدات ویژه بر مسائل اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم دارند، چرا باید این قبیل تصمیمات اخذ شود؟ در روزگاری که همه سعی در تبیین مقوله مترقی اقتصاد مقاومتی دارند، و شاهدیم که دانشگاه آزاد اسلامی با تمام قوا در این راه گام برمی‌دارد، آیا زیبنده است نیروهای خدوم این دانشگاه با این مسائل پیش‌آمده در این مسیر دچار دست‌انداز و انواع دغدغه‌ها شوند؟

وظیفه ما کارکنان این دانشگاه است که از این سرمایه عظیم علمی فرهنگی کشور حمایت کنیم چراکه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهی مردمی است که همواره در راستای آرمان‌های بلند امام راحل و منویات مقام معظم رهبری گام برداشته و حذف گسترده رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی سیاسی‌کاری و غیر کارشناسی بوده و با این اقدام هزاران نفر از اساتید و مدرسان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی، بیکار و ده‌ها هزار دانشجو هم سرگردان می‌شوند و به نظر می‌رسد حذف رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی یک کار سیاسی، غیرمعمول و در راستای اختلاف افکنی بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم است که متاسفانه از سر دلسوزی نیست.

موضع محکم و تصمیم راسخ جناب آقای دکتر ولایتی رئیس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر ادامه فعالیت قانونی دانشگاه آزاد اسلامی در جذب دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و عدم واگذاری حقوق حقه این مجموعه به نهادهای ذی نفع که موجب احیا و ثبات حقوق دانشجویان، اساتید و کارمندان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان می‌شود، موجبات خرسندی و آرامش خاطر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور شده است.

جا دارد که مراتب سپاس و قدردانی مجموعه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را از موضع قاطع ایشان در خصوص حذف غیر قانونی بیش از ۲۸۰۰ کد رشته محل توسط وزارت علوم و تحقیقات و زحمات تیم مدیریت دانشگاه اعلان داشته و متعهد می‌شویم در راهی که به عزت و سربلندی دانشگاه آزاد اسلامی می‌انجامد بیش از پیش قدم برخواهیم برداشت و در همه حال در کنار شما خواهیم ماند تا سایه تحریم خودساخته داخلی وزارت علوم از سر دانشگاه برچیده شود.»