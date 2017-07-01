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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۵

استاندار فارس:

ملاک ادامه فعالیت مدیران فارس جذب کامل اعتبارات است

ملاک ادامه فعالیت مدیران فارس جذب کامل اعتبارات است

شیراز _ استاندار فارس گفت: مدیرانی که نتوانند اعتبارات کامل را جذب کنند خودشان پست را تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی فارس تاکید کرد: آنچه برای توسعه و رشد فارس در اولویت بوده جذب اعتبارات است که در این راستا همگان باید تلاش کنند.

وی ادامه داد: مدیرانی که نتوانند کل اعتبارات را جذب کنند خودشان پست مدیریت را واگذار کنند.

استاندار فارس تصریح کرد: با توجه به شرایط مالی کشور اگر اعتبارات را نتوانیم به طور کامل جذب کنیم در سال آینده شاهد کاهش اعتبارات خواهیم بود.

افشانی ادامه داد: اگر تا پایان هفته مدیران دستگاه ها نتوانند اعتبارات خود را به طور کامل جذب کنند هفته آینده شورای برنامه ریزی برگزار و مدیران معرفی می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مصوبات مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری نیز گفت: افزایش ساعت بازدید از اماکن گردشگری بسیار مهم و مطلوب است.

استاندار فارس تصریح کرد: بازدید از اماکنی همچون حافظیه، سعدی و تخت جمشید باید تا ساعت ۲۳ در فصل تابستان باشد و مابقی اماکن نیز بنابر وضعیت باشد.

افشانی یادآور شد: در سفر وزیر بهداشت به شیراز ساعت ۲۳ به آرامگاه سعدی رفتیم که در همان مکان نیز مجوز ساخت ۲ بیمارستان را گرفتیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طرح های موجود در شورای برنامه ریزی به مراتب از گذشته بهتر است، گفت: طرح هایی که در حوزه مدیریتی و سازمانی است احتیاجی به شورای برنامه ریزی ندارد.

استاندار فارس گفت: تمامی پروژه های افتتاحی هفته دولت را به استانداری اعلام شود و نباید از این فرصت مهم به آسانی گذشت.

افشانی یادآور شد: پروژه های ملی نیز مشخص شود تا برای دعوت از مسئولین کشوری اقدام شود زیرا در این سفرها است که تعهدات و اعتباراتی به استان داده می شود.

وی در خصوص وضعیت اشتغال استان نیز گفت: سال گذشته وضعیت بسیار خوبی داشتیم و پس از ۱۲ سال جایگاه فارس در بحث اشتغال ارتقاع پیدا کرد.

افشانی افزود: طی آمار ارائه شده اشتغال در فارس پیشرفت خوبی داشته و نرخ بیکاری به ۱۱.۴ درصد رسیده و کاهش چشمگیری داشته است.

کد مطلب 4018293

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