ملاک ادامه فعالیت مدیران فارس جذب کامل اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی فارس تاکید کرد: آنچه برای توسعه و رشد فارس در اولویت بوده جذب اعتبارات است که در این راستا همگان باید تلاش کنند.

وی ادامه داد: مدیرانی که نتوانند کل اعتبارات را جذب کنند خودشان پست مدیریت را واگذار کنند.

استاندار فارس تصریح کرد: با توجه به شرایط مالی کشور اگر اعتبارات را نتوانیم به طور کامل جذب کنیم در سال آینده شاهد کاهش اعتبارات خواهیم بود.

افشانی ادامه داد: اگر تا پایان هفته مدیران دستگاه ها نتوانند اعتبارات خود را به طور کامل جذب کنند هفته آینده شورای برنامه ریزی برگزار و مدیران معرفی می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مصوبات مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری نیز گفت: افزایش ساعت بازدید از اماکن گردشگری بسیار مهم و مطلوب است.

استاندار فارس تصریح کرد: بازدید از اماکنی همچون حافظیه، سعدی و تخت جمشید باید تا ساعت ۲۳ در فصل تابستان باشد و مابقی اماکن نیز بنابر وضعیت باشد.

افشانی یادآور شد: در سفر وزیر بهداشت به شیراز ساعت ۲۳ به آرامگاه سعدی رفتیم که در همان مکان نیز مجوز ساخت ۲ بیمارستان را گرفتیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طرح های موجود در شورای برنامه ریزی به مراتب از گذشته بهتر است، گفت: طرح هایی که در حوزه مدیریتی و سازمانی است احتیاجی به شورای برنامه ریزی ندارد.

استاندار فارس گفت: تمامی پروژه های افتتاحی هفته دولت را به استانداری اعلام شود و نباید از این فرصت مهم به آسانی گذشت.

افشانی یادآور شد: پروژه های ملی نیز مشخص شود تا برای دعوت از مسئولین کشوری اقدام شود زیرا در این سفرها است که تعهدات و اعتباراتی به استان داده می شود.

وی در خصوص وضعیت اشتغال استان نیز گفت: سال گذشته وضعیت بسیار خوبی داشتیم و پس از ۱۲ سال جایگاه فارس در بحث اشتغال ارتقاع پیدا کرد.

افشانی افزود: طی آمار ارائه شده اشتغال در فارس پیشرفت خوبی داشته و نرخ بیکاری به ۱۱.۴ درصد رسیده و کاهش چشمگیری داشته است.