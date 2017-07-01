اضافه شدن ۶۷۰۰ نفر به جمع حامیان ایتام ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان دستیاری بیان کرد: از این تعداد حامی حدود شش هزار نفر آنان از طریق تماس با برنامه تلویزیونی ماه عسل در این طرح ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه اغلب حامیان جدید این نهاد در شب های قدر و نیز هفته اکرام ایتام ماه رمضان امسال برای حمایت از ایتام مددجوی ایلام ثبت نام و اعلام آمادگی کردند، تصریح کرد: امداد استان ایلام در ماه رمضان امسال در تمام مساجد محل برگزاری مراسم احیا در سراسر استان اقدام به برپایی پایگاه های ثبت نام حامیان کرده بود.

دستیاری با بیان اینکه بسیاری از حامیان ایتام این نهاد غیر بومی و ساکن استانهای دیگر هستند تصریح کرد: در رمضان امسال تعدادی از مددکاران این نهاد جهت ثبت نام حامی به استان تهران اعزام شده و با حضور در پایگاه های ویژه با همکاری امداد استان تهران نسبت به ثبت نام از حامیان اقدام کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد ایلام افزود: در مدت حضور مددکاران این استان در تهران از بیش از ۷۰۰ حامی جدید ثبت نام به عمل آمد که این تعداد علاه بر حامیانی است که از طریق برنامه ماه عسل برای حمایت از ایتام ایلامی اعلام آمادگی کرده اند.

دستیاری تعداد کل ایتام مددجوی زیر ۱۸ سال این استان را سه هزار نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر حامی بومی و غیر بومی این افراد را سرپرستی و از آنها حمایت می کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد ایلام اضافه کرد: تا پیش از ماه رمضان امسال هر یتیم مددجوی زیر پوشش این نهاد بین ۵ تا شش حامی داشت که هم اکنون با احتساب حامیانی که در ماه مبارک رمضان به جمع حامیان ایلامی اضافه شده اند تعداد کل حامیان به ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافته و هر یتیم مددجو در این استان بین ۷ تا ۸ نفر حامی دارد.