به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در خرم آباد، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان با کارهای اطلاعاتی و پلیسی یک سارق را در خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: سارق در بازجویی های صورت گرفته به جرم خود با همدستی یک نفر دیگر به ۳۸ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

سردار قنبری با اشاره به اینکه در این خصوص یک دستگاه سواری پراید نیز توقیف شده است، تصریح کرد: در عملیاتی دیگر همدست وی نیز دستگیر شد.

وی یادآور شد: مال باختگان شناسایی و ۲ سارق همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.