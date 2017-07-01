۶۵ درصد صنعت استان زنجان را صنایع کوچک تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر،امیر حمیدنیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: عمده ترین مشکلات واحدهای صنعتی استان زنجان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

وی اظهار کرد: طبق پایش انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی ۷۰ درصد از این واحدها با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه اند و ۳۰ درصد مشکلات نیز به تامین مواد اولیه به دلیل وجود تحریم ها، نبود بازار فروش به دلیل واردات کالاهای مشابه خارجی، مشکلات دارایی، بیمه تامین اجتماعی و اختلاف بین شرکا برمی گردد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: علت کمبود نقدینگی را عدم توانایی بانک های عامل در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی است و بانک های عامل به دلیل حجم بالای نقدینگی موجود در بازار و عدم بازگشت تسهیلات پرداخت شده، توان پرداخت تسهیلات را ندارند.

حمید نیا تاکید کرد: در استان زنجان ۶۵ درصد صنعت را صنایع کوچک تشکیل می دهند و طبق آخرین آمار از ۷۶۱ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری مستقر در شهرکهای صنعتی استان ۶۱۵ واحد آن فعال است.

وی به تشکیل جلسات کارگروه رفع موانع تولید در استان اشاره کرد و اظهار داشت: روند کار در این کارگروه به گونه ای است که مشکلات موردی واحدهای صنعتی در آن مطرح می شود و همچنین مشکلات کلان نیز توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی استان و نیز مدیران عضو کارگروه مربوطه مطرح می شود و با توجه به ضوابط و تدابیر استاندار محترم تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ می گردد.

حمیدنیا عمده مشکل واحدهای صنعتی در اخذ تسهیلات را نبود سند تک برگی ثبتی برای سپردن وثیقه توسط واحدهای صنعتی و همچنین ضمانت غیر وثیقه عنوان کردوافزود: از سال ۹۳ با راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک این مشکل تا حد زیادی مرتفع گردیده است.