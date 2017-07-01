به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر امروز در آبادان اظهار کرد: از پروژه مسکن مهر آبادان دیدن کردیم که شامل پنج هزار واحد است که حدود دو هزار واحد آن تحویل مردم شده است و برای یک هزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز برنامه ریزی شد تا بهمن ماه امسال به اتمام و بهره برداری باشد.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ واحد از مسکن مهر آبادان فاقد متقاضی است، عنوان کرد: طبق تصمیماتی که در شورای عالی مسکن امسال گرفته شد اینکه شرایط خاص مربوط به پروژه های فاقد متقاضی برداشته شود و متولیان ساخت شهرکهای جدید و مسکن مهر از جمله راه و شهر سازی در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر با استفاده از امکانات خود و تسهیلات بانکی سریعتر تعیین تکلیف کنند.

مهرآبادی با بیان اینکه مسئولان آبادان قول دادند تا پایان امسال منازل مسکن مهر را تمام و تحویل دهند، تصریح کرد: از جمله مشکلات مطرح شده درباره مسکن مهر آبادان در مورد مباحث خدماتی و روبنایی همچون آسفالت معابر و خیابانها، کلانتری، مسجد، بازارچه، فضای سبز و غیره بود که تصمیمات لازم گرفته شد.

قائم مقام وزیر مسکن و شهرسازی در امور مسکن مهر افزود: پیشتر نیز با پیگیری نمایندگان از طریق مدیرکل راه و شهرسازی استان صحبت شد و ما نیز قرار شد کمکهای لازم را انجام دهیم و به اقدامات سرعت بدهند. در بحث انجام عملیات آماده سازی و آسفالت معابر خیابانها خوشبختانه کار آغاز شده و برای ادامه آن نیز اقدامات لازم را به انجام می رسانیم. در بحث سایر خدمات همچون آب، برق و گاز هم شرکت گاز نیز کارهای خوبی را به انجام رسانده است.

مهرآبادی گفت: در دیدار و گفتگویی که با ساکنان منازل مسکن مهر داشتم آنان از مشکل آب و برق گلایه داشتند که موارد از طریق مسئولان مربوطه جهت رفع اشکال پیگیری شد. به هر حال اغلب پروژه های مسکن مهر در سطح کشور مشکلات مشابهی دارند اما نگاهمان به آبادان ویژه است و ما در این باره موظفیم.

وی اظهار کرد: همچنین قرار شد تا مسئولان آبادان برآورد خود را در مورد مسکن مهر این شهر به ما اعلام کنند. براساس قولی که داریم؛ پس از این تاریخ نشستی را نیز در تهران داشته باشیم تا روند پیگیری امور مسکن مهر آبادان را بررسی کنیم و تصمیمات نهایی و تکمیلی را در آن جلسه میگیریم تا بتوانیم کارها را سریعتر به انجام برسانیم تا تحویل مردم دهیم.