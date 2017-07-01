به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی بعدازظهر شنبه در جلسه کمیته صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اردبیل تصریح کرد: استاندارد حلال به عنوان یک استاندارد جهانی معیار کیفیت غذای سالم و بهداشتی است.

وی افزود: استاندارد حلال که به ویژه در کشورهای مسلمان مورد تأکید است، یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های موفقیت صادرات یک کالا به کشورهای اسلامی محسوب می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان با اشاره به توجه ویژه کشورهای اسلامی به برخورداری کالایی از استاندارد حلال اضافه کرد: در این میان واحدهای تولیدی استان نیز برای کسب موفقیت می‌بایست به این مقوله توجه داشته باشند.

علایی با اشاره به تعریف استاندارد حلال به کشتارگاه مرغ سامیان در اردبیل افزود: در صورتی واحدهای تولیدی می‌توانند در بازارهای خارجی موفق عمل کنند که از استاندارد حلال برخوردار باشند.