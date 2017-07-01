به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نیکدل ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: از میزان ۴۱۲ میلیارد تومان مجوز پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان، تاکنون تنها ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداختشده است.
نیکدل تصریح کرد: ناهماهنگی بانکها و مغایرت دستورالعملهای آنان با قانون تسهیلات رونق تولید، باعث شده پرداخت تسهیلات در خراسان شمالی چندان چشمگیر نباشد.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانکهای خراسان شمالی نسبت به پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی، تأکید کرد: مدیران عامل بانکها باید نگرش خود را نسبت به تولید تغییر دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: بر اساس گزارش دبیر هماهنگی بانکهای استان، کمتر از ۷ درصد تسهیلاتی که از سوی بانکها ارائه میشود، به بخش صنعت اختصاص دارد.
نیکدل بابیان اینکه تنها ۴ درصد از معوقات بانکی را بدهکاران صنعت و معدن تشکیل میدهند، اظهار کرد: بااینحال بیشترین نارضایتیها نیز متوجه این حوزه است.
وی بخشی نگری را مانع توسعه خراسان شمالی دانست و افزود: نگاه بسته به حوزه صنعت و تولید، وضعیت توسعه را نامناسب و شرایط را برای سرمایهگذاری سخت میکند.
وی اصلاح فرآیندهای دستگاهها را بهمنظور روانسازی امر سرمایهگذاری، یکی از ضروریات برشمرد و عنوان کرد: تولید امری فرا بخشی است که متولی آن فقط سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با تأکید بر نگرش جامع و سیستمی از سوی مدیران واحدهای تولیدی و دیگر دستگاههای مربوطه، خواستار ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان واحدهای تولیدی بهمنظور بهرهمندی از قانون معافیت مالیاتی شد.
نیکدل با اشاره به اختصاص ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار برای مطالعات اکتشافی معادن خراسان شمالی، اظهار کرد: در روزهای آینده اقدامات مربوط به نقشهبرداری و ژئوفیزیک هوایی انجام خواهد شد.
معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: تاکنون ۳۹۱ واحد تولیدی در سامانه بهین یاب متقاضی دریافت تسهیلات شدند که از این تعداد ۲۶۱ واحد به بانک معرفیشدهاند.
احمد قلی زاده بابیان اینکه ۱۲۰ فقره تسهیلات رونق تولید از سوی بانکها به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداختشده است، عنوان کرد: با این روشی که بانکها در پیشگرفتهاند، برای احیای واحدهای صنعتی کاری پیش نخواهیم برد.
نظر شما