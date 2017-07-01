راه های مراقبت از فرد گرمازده/ ۱۶ نفر درخوزستان بستری شدند

مهران ورناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به گرمای بی سابقه حاکم بر خوزستان اظهار کرد: اضطراب، سردرد، بدن درد، افزایش ضربان قلب و تنفس، اسپاسم عضلانی، کاهش سطح هوشیاری، توهمات بینایی و شنوایی، تشنج و آسیب های جدی عضلانی از جمله علائم دچار شدن افراد به گرمازدگی هستند.

وی افزود: افراد مبتلا به دیابت، بیماری های قلبی، مسن، دیالیزی ها و افراد دچار عارضه های مغزی بیشتر در معرض خطر برای گرمازدگی هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: وقتی فردی دچار گرمازدگی می شود ابتدا سریع یک اسفنج یا پارچه را خیس کرده و ضمن خنک سازی بدن فرد باید وی را در معرض دریافت هوای خنک و آزاد قرار دهند و در نهایت با ۱۱۵ تماس بگیرند.

ورناصری توصیه کرد: برای پیشگیری از گرمازدگی باید کارهای روزانه را در ساعات خنک انجام، از فعالیت های طولانی خودداری کرده و بین کارهای خود زمانی برای استراحت و بازیابی بدن خود درنظر بگیرند.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از ورزش های طولانی مدت در این روزهای گرم بیان کرد: افراد در معرض خطر گرمازدگی نباید برای انجام کارهای غیرضروری از خانه خارج شده و کارهای ضروری خود را نیز در ساعات خنک روز انجام دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: همراه داشتن آب، پوشیدن لباس های رنگ روشن و همچنین مناسب برای گرما در کنار نوشیدن مایعات فراوان برای پیشگیری از بروز گرمازدگی در بین افراد توصیه می شود.

ورناصری با تأکید بر اینکه افراد در معرض خطر در این شرایط هوای گرم جابجا نشوند، گفت: متأسفانه در این روزها که هوای شهر بسیار هم گرم است ولی برخی خودروها بدون حفاظ های لازم و یا سایه بان هستند که باید آنها را حتی المقدور در سایه پارک کرد و مسافران نیز موقع سوار شدن ابتدا شیشه را پایین آورده و یا در خودرو را باز بگذارند تا هوای گرم آن خارج شود.

وی یادآور شد: گرمای شدید باعث تنش، افزایش تپش قلب و ایجاد اضطراب می شود که در نهایت امکان عصبی شدن افراد و کاهش تمرکز هم وجود دارد، بنابراین به تمامی شهروندان توصیه می کنیم که تمهیدات لازم را برای کاهش این عوارض داشته باشند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان با اعلام این خبر که طی دو روز گذشته ۱۶ مورد بستری در مراکز درمانی داشتیم، بیان کرد: کسانی که بیماری های زمینه ای دارند با گرما بیماری هایشان شدت یافته و عراض بیماری در آنها تشدید می شود. برخی از افراد هم قاعدتا به کلینیک و مطب های خصوصی مراجعه کردند که آمار آنها را نداریم.