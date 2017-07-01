به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش شکری امروز شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در کرمانشاه اظهار داشت: در استان کرمانشاه ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی قابل استفاده و ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه از وجود ۱۰۰۰ واحد صنعتی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و ۱۰۰ واحد صنعتی بزرگ و متوسط داریم.

شکری با اشاره به فعالیت ۲ کارخانه سیمان با ظرفیت ۳ میلیون تن تولید در استان کرمانشاه گفت: در استان سه پتروشیمی داریم و بزودی شاهد شروع عملیات اجرایی پتروشیمی چهارم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: برای احداث پتروشیمی چهارم در استان کرمانشاه ۷۵ هکتار زمین در منطقه ویژه اسلام آبادغرب تهیه کردیم و قرارداد نیز بسته شده و مجوز هم گرفتیم تضمین بانک مرکزی نیز انجام شده و اولین دلاری که آزاد شود عملیات اجرایی این پتروشیمی آغاز می شود.

شکری گفت: در رابطه با احداث پتروشیمی چهارم و شروع عملیات اجرایی آن، مشکلی از طرف سرمایه گذار نیست، مشکل دولت ایران با دولت فاینانسور است، عملیات اجرایی این پروژه ۴تا ۵ سال طول می کشد.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه ۷۵ درصد از قیر طبیعی کشور را دارد، گفت: متاسفانه هم اکنون قیر طبیعی استان خام فروشی می شود، استان ما معدنی است و معادن غنی قیر طبیعی داریم.

شکری گفت: ما در استان کرمانشاه معدن غنی سنگ تزئینی داریم اما چینی ها از ما سنگ می گیرند و پس از انجام برش و... به خود ما باز می گردانند پس چه بهتر که کارخانه ای در استان ایجاد شود.

وی با اشاره به مشکلات بانکی پیشروی فعالان تولیدی و اقتصادی در استان گفت: مواردی داریم که طرف تمام اندوخته و اسناد خود را در بانک گِرو گذاشته و تولیدکننده ما گرفتار شده است.

شکری بیان کرد: مراسم تجلیل از صنعتگران روز دوشنبه هفته جاری در کرمانشاه برگزار می شود.