محمد تقی زاده در گفت و گو بار خبرنگار مهر اظهار کرد: وهب محقق، معلم فیزیک ناحیه ۳ اهواز موفق به کسب رتبه اول کشوری مسابقات طرح درس نویسی کتاب فیزیک دهم در بخش ساخت فیلم سه دقیقه ای شد.

وی افزود: جشنواره طرح درس نویسی هر ساله با آغاز سال تحصیلی فراخوان خود را در دو رشته طرح درس نویسی و ساخت فیلم آموزشی سه دقیقه ای به استان ها اعلام می کند که در جشنواره امسال دو معلم خوزستانی موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه وهب محقق، معلم ناحیه ۳ اهواز از بین ۳۱ اثر در مرحله کشوری، رتبه اول را کشوری را کسب کرد، تصریح کرد: این معلم خوزستانی در رشته ساخت فیلم آموزشی سه دقیقه ای از مبحث انبساط طولی فیزیک پایه دهم موق به کسب این رتبه کشوری شد.

تقی زاده ادامه داد: فیلمبرداری این کلیپ آموزشی سه دقیقه ای در محل پژوهش سرای دانش آموزی شهدای هفتم تیر ناحیه سوم اهواز صورت گرفت که تمام مراحل ساخت این کلیپ از جمله تصویربرداری، صدابرداری و تدوین توسط خود این معلم اهوازی انجام شده است.

وی با تبریک این موفقیت به فرهنگیان خوزستانی از زحمات و تلاش های الهام حیدری، مسئول دبیرخانه استانی جشنواره و سرگروه درس فیزیک آموزش و پرورش استان خوزستان تقدیر و تشکر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد: از بین ۳۱ اثری که به دبیرخانه کشوری جشنواره طرح درس نویسی ارسال شده است، پروین یزدی زاده از آموزش و پرورش دزفول موفق به کسب رتبه دوم کشوری این رقابت ها شد.

تقی زاده عنوان کرد: جشنواره طرح درس نویسی هر ساله در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می شود و شاهد حضور نمایندگانی از آموزش و پرورش خوزستان است.

وی در پایان گفت: در جشنواره امسال، خانم پرورین یزدی زاده با کسب عنوان برتر استانی موفق به راهیابی به مرحله کشوری شد که در این مرحله نیز رتبه دوم این رقابت ها را با طرح درس مبحث فشار از کتاب فیزیک پایه دهم از آن خود کرد.