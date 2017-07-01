به گزارش خبرگزاری مهر، چهل‌ودومین درس‌گفتار ماهانة «اندیشه و عمل» با موضوع منطق گفت و گو در اندیشۀ امام موسی صدر و با سخنرانی عبدالله نصری برگزار می‌شود.

عبدالله نصری پس از اخذ دیپلم ریاضی وارد دانشگاه شد و مدرک کارشناسی خود را در رشتة علوم اقتصادی اخذ کرد. سپس، و با تغییر رشتة تحصیلی، تا پایان دوره دکتری مشغول تحصیل در رشتة فلسفة غرب شد. وی هم‌زمان با تحصیلات دانشگاهی به مطالعة علوم اسلامی پرداخت و از محضر اساتیدی چون شهید مرتضی مطهری، مرحوم محمدتقی جعفری، مهدی حائری یزدی، آیت‌الله سبحانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و سید احمد فردید بهره‌مند شد. این پژوهشگر فلسفه هم‌اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است.

چشمی بر آسمان نگاهی بر زمین: کالبد شکافی شخصیت امام موسی صدر از آخرین تألیفات عبدالله نصری است که مؤسسة فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر آن را منتشر کرده است. نصری در این کتاب تلاش کرده تا به کالبدشکافی شخصیت امام موسی صدر و نظریات وی درباره مسائل مختلف سیاسی، دینی و اجتماعی بپردازد.

از دیگر آثار او می‌توان به فلسفة آفرینش، سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب، خدا و انسان در فلسفة یاسپرس، گفتمان مدرنیته، رویارویی با تجدد، راز متن، انتظار بشر از دین، حاصل مدرنیته، در جستجوی حکمت و انکار قرآن اشاره کرد.

چهل‌ودومین درس‌گفتار اندیشه و عمل دوشنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۶، از ساعت ۱۷ تا ۱۹در محل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار می‌شود.

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