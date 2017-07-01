به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعدازظهر شنبه در حاشیه بررسی نقشههای هواشناسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به افزایش دمای تمامی مراکز استانها، اردبیل با ۲۴ درجه دما خنکترین و اهواز با ۴۶ درجه دماگرمترنین استانها هستند.
وی افزود: در این فصل از سال به دلیل برخی پدیدهها از جمله ورود سامانه هوای خنک، دمای هوای استان کاهش یافته است و می توان گفت وضعیت نرمالی به لحاظ آب و هوایی حاکم است.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: دمای ۲۴ درجه امروز در مرکز استان در وضعیتی از فردا کاهش مییابد که در شمال استان اردبیل شهروندان دمای ۳۵ درجه را سپری میکنند.
دولتی مهر تأکید کرد: در پیشآگاهیهای هواشناسی که تحققی نزدیک به ۷۰ درصد را دارد پدیده گرمایش و افزایش نیم تا یکدرجهای دمای هوای استان در تابستان پیشبینی شده است.
وی افزود: همچنین پیشآگاهیها از کاهش بارشها هم در دوره آماری و هم به نسبت سال گذشته خبر میدهند.
مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به تجربه خشکسالی نسبی در اردبیل افزود: در سال جاری نیز پدیده خشکسالی به دلیل کاهش بارشها دور از ذهن نیست.
دولتی مهر به پیشبینی آغاز بارشهای رگباری از شهریور ماه اشاره کرد و گفت: در تابستان امسال کاهش بارش پیشبینی شده است.
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