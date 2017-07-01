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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

با ۲۴ درجه بالای صفر؛

اردبیل خنک‌ترین شهر کشور/کاهش باران و خشکسالی در انتظار است

اردبیل خنک‌ترین شهر کشور/کاهش باران و خشکسالی در انتظار است

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: امروز شنبه شهر اردبیل با ۲۴ درجه دمای بالای صفر به عنوان خنک‌ترین مرکز استان در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعدازظهر شنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به افزایش دمای تمامی مراکز استان‌ها، اردبیل با ۲۴ درجه دما خنک‌ترین و اهواز با ۴۶ درجه دماگرمترن‌ین استانها هستند.

وی افزود: در این فصل از سال به دلیل برخی پدیده‌ها از جمله ورود سامانه هوای خنک، دمای هوای استان کاهش یافته است و می توان گفت وضعیت نرمالی به لحاظ آب و هوایی حاکم است.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: دمای ۲۴ درجه امروز در مرکز استان در وضعیتی از فردا کاهش می‌یابد که در شمال استان اردبیل شهروندان دمای ۳۵ درجه را سپری می‌کنند.

دولتی مهر تأکید کرد: در پیش‌آگاهی‌های هواشناسی که تحققی نزدیک به ۷۰ درصد را دارد پدیده گرمایش و افزایش نیم تا یک‌درجه‌ای دمای هوای استان در تابستان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین پیش‌آگاهی‌ها از کاهش بارش‌ها هم در دوره آماری و هم به نسبت سال گذشته خبر می‌دهند.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به تجربه خشکسالی نسبی در اردبیل افزود: در سال جاری نیز پدیده خشکسالی به دلیل کاهش بارش‌ها دور از ذهن نیست.

دولتی مهر به پیش‌بینی آغاز بارش‌های رگباری از شهریور ماه اشاره کرد و گفت: در تابستان امسال کاهش بارش پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 4018388
محمد میرزایی ناطق

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