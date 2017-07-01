به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در نخستین سانحه رانندگی که روز گشته بر اثر واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۹ محور اراک- قم به وقوع پیوست، یکی از سرنشینان خودروی مذکور به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخته و راننده و دیگر سرنشین آن نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی حاضر در صحنه به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، عدم توجه کافی به جلوی راننده خودروی پژو عنوان شده است.

کهریزی بیان داشت: دیگر حادثه رانندگی بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۰ محور فرعی خرقان آزادراه کربلا به وقوع پیوست، که یکی از سرنشینان آن به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف فوت کرد.

وی یادآور شد: علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه عدم توانایی راننده خودرو پژو در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه و نیز عدم رعایت نظامات دولتی از سوی اداره راه مربوطه به علت عدم نصب حفاظ ایمنی قبل از پل و پرتگاه عنوان شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سومین سانحه رانندگی نیز بر اثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در محور خشکرود جاده احمد آباد شهرستان زرندیه رخ داد که راکب آن به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف جان باخت.

کهریزی تصریح کرد: علت حادثه مذکور از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه استان در دست بررسی است.