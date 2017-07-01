روزانه ۱۰۰۰ برگ جریمه در آمل صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی باقری بعدازظهر شنبه در آئین افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهر آمل اظهار داشت: شهرستان آمل سرآمد همه شهرهای استان مازندران در ترافیک است، ادامه داد: ریاست شورای ترافیک شهرستان و شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل این مهم را مهیا کردند تا به وضعیت مطلوبی در آمل برسیم.

رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به افتتاح دو بلوار آیت‌الله طبرسی و آیت‌الله طبری که دو سال اخیر در شهر آمل افتتاح شد، بیان کرد: با افتتاح این دو بلوار معضلات ترافیکی شهر بسیار کاهش یافت.

وی بابیان اینکه وسعت شهرهای بابل و غیره هم‌سطح با آمل است، افزود: از نگاه ترافیکی آمل یک گام جلوتر است.

سرهنگ باقری با اشاره به تغییر میدان فجر به چهارراه در آمل ۶۰ درصد ترافیک در این مکان کاهش یافت، ادامه داد: با فعال شدن چراغ راهنمای هوشمند ۴۰ درصد باقی‌مانده ترافیک هم حل خواهد شد.

وی بابیان اینکه با توجه به افزایش جمعیت، جرائم رو به رشد است، ادامه داد: به‌طور میانگین در این شهرستان روزانه بیشتر هزار برگ جریمه برای رانندگان متخلف صادر می‌شود.