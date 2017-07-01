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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

رئیس پلیس راهور مازندران:

روزانه ۱۰۰۰ برگ جریمه در آمل صادر می شود

روزانه ۱۰۰۰ برگ جریمه در آمل صادر می شود

ساری - رئیس پلیس راهور مازندران گفت: روزانه هزار برگ جریمه برای رانندگان متخلف در آمل صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی باقری بعدازظهر شنبه در آئین افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهر آمل اظهار داشت: شهرستان آمل سرآمد همه شهرهای استان مازندران در ترافیک است، ادامه داد: ریاست شورای ترافیک شهرستان و شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل این مهم را مهیا کردند تا به وضعیت مطلوبی در آمل برسیم.

رئیس پلیس راهور مازندران با اشاره به افتتاح دو بلوار آیت‌الله طبرسی و آیت‌الله طبری که دو سال اخیر در شهر آمل افتتاح شد، بیان کرد: با افتتاح این دو بلوار معضلات ترافیکی شهر بسیار کاهش یافت.

وی بابیان اینکه وسعت شهرهای بابل و غیره هم‌سطح با آمل است، افزود: از نگاه ترافیکی آمل یک گام جلوتر است.

سرهنگ باقری با اشاره به تغییر میدان فجر به چهارراه در آمل ۶۰ درصد ترافیک در این مکان کاهش یافت، ادامه داد: با فعال شدن چراغ راهنمای هوشمند ۴۰ درصد باقی‌مانده ترافیک هم حل خواهد شد.

وی بابیان اینکه با توجه به افزایش جمعیت، جرائم رو به رشد است، ادامه داد: به‌طور میانگین در این شهرستان روزانه بیشتر هزار برگ جریمه برای رانندگان متخلف صادر می‌شود.

کد مطلب 4018394

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