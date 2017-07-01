آسمان قم تا دوشنبه غبارآلود است

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرد و خاکی که هوای قم را در برگرفته است، گفت: به دلیل وزش باد از سمت شرق استان قم که به دشت مسیله و کویر منتهی می‌شود این بادها گرد و خاک را برای استان همراه دارند.

وی ادامه داد: فردا هم هوای قم همراه با گرد و خاک است و برای روز دوشنبه هوا غبارآلود پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی قم بیان داشت: وزش باد برای امروز شدید و برای فردا آرام و برای روز دوشنبه هم شدید پیش بینی می‌شود که این نکته هم بر گرد و خاک هوا تأثیر دارد.

وی در ادامه دمای هوای امروز قم را حداکثر ۴۱ و حداقل ۲۲ درجه پیش بینی کرد و گفت: این دما برای فردا حداکثر ۴۰ و حداقل ۲۴ درجه و برای روز دوشنبه هم حداکثر ۴۱ و حداقل ۲۵ درجه پیش بینی می‌شود.

ترابیان همچنین عنوان کرد: ممکن است فردا در ارتفاعات استان بارش پراکنده باران هم وجود داشته باشد.