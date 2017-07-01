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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

دیلون:

بغداد تعیین کننده مشارکت حشد شعبی در عملیات الحویجه یا تلعفر است

بغداد تعیین کننده مشارکت حشد شعبی در عملیات الحویجه یا تلعفر است

سخنگوی ائتلاف ضد داعش موضوع مشارکت نیروهای مردمی عراق در عملیات آزادسازی الحویجه در استان کرکوک و تلعفر در استان نینوا را برعهده دولت عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین،  رایان دیلون سخنگوی ائتلاف ضد داعش اعلام کرد: داعش در همه مناطق عراق ضعیف شده است و آزادسازی مناطق باقیمانده موصل طی روزهای آینده رخ خواهد داد.

وی افزود: از منطقه قدیمی موصل فقط یک کیلومتر مربع هنوز تحت اشغال داعش است.

درباره منطقه جدیدی که از داعش آزاد خواهد شد، تاکید کرد: دولت عراق این موضوع را بر اساس راهبردهای خود مشخص می کند. بغداد تعیین می کند که الحویجه باشد یا تلعفر یا مناطق دیگر.

دیلون درباره مشارکت حشد شعبی در آزادسازی شهرهای باقیمانده تحت اشغال داعش در عراق نیز گفت: این نیروها بخشی از نیروهای عراقی هستند و تصمیم مشارکت آنها بر عهده بغداد است.

کد مطلب 4018419

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