برگزاری جشنواره ملی اقوام در دلیجان/حضور ورزشکارانی از سراسر کشور

علی عشوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره اقوام ایرانی در سطح ملی با حضور ورزشکاران سراسر کشور، اوایل مردادماه سال جاری در شهرستان دلیجان برگزار می شود.

وی افزود: رایزنی های متعددی با دستگاه های مسئول و مرتبط در استان برای هرچه پربارتر و بهتر برگزار شدن جشنواره اقوام ایرانی دلیجان انجام شده تا با مشارکت دستگاه ها و نهادها جشنواره ملی آبرومند و به یاد ماندنی در این استان برگزار شود.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی در مورد اجرای برنامه های ورزشی طی ایام ماه مبارک رمضان با عنوان جام رمضان بیان داشت: مسابقات جام رمضان روستایی استان در رشته های مختلف از جمله فوتسال، والیبال و کشتی دربخش عمده ای از روستاها و بخش های استان مرکزی برگزار شد.

عشوری خاطرنشان کرد: در مسابقات جام رمضان ورزش روستایی، ۲۰۰ تیم در رقابت های فوتسال، ۵۰ تیم در رشته والیبال و چندین تیم کشتی نیز شرکت داشتند.

رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی اجرای مراسم ورزش باستانی در روستاهای مرزیجران و مشهدالکوبه و برگزاری مسابقات جام رمضان کشتی در روستای راوه دلیجان را از دیگر برنامه های اجراشده توسط هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، در ایام مبارک رمضان سال جاری اعلام کرد.

وی تصریح کرد: همچنین مسابقات فوتسال شهرستان اراک جام رمضان، با شرکت ۳۰ تیم در سه بخش مرکزی (۱۶تیم)، معصومیه (هشت تیم) و ساروق (شش تیم ) برگزار شد که در نهایت پس از انجام ۶۴ مسابقه، تیم دهیاری روستای رودباران از بخش مرکزی مقام اول را به دست آورد، تیم دهیاری روستای میچان از بخش ساروق نایب قهرمان شد و تیم دهیاری روستای امرآباد از بخش معصومیه در جایگاه سوم قرار گرفت.