  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

جذب سرمایه گذار خارجی وداخلی اولویت مسئولان چهارمحال وبختیاری است

جذب سرمایه گذار خارجی وداخلی اولویت مسئولان چهارمحال وبختیاری است

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جذب سرمایه گذار خارجی وداخلی اولویت مسئولان چهارمحال وبختیاری است.

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار خارجی وداخلی اولویت مسئولان چهارمحال وبختیاری است، اظهار داشت: توسعه این استان در گرو ورود سرمایه گذار خارجی و داخلی است.

وی عنوان کرد: سرعت توسعه چهارمحال و بختیاری با ورود بخش خصوصی شتاب می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پروژه ها قابل توجهی در سطح استان در حال اجرا است، عنوان کرد: با افتتاح پروژه پتروشیمی لردگان و افتتاح کامل فولاد چهارمحال و بختیاری اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد می شود.

بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های چهارمحال وبختیاری برای ایجاد اشتغال ضروری است

وی اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال در این استان مورد توجه قرار می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه بخش گردشگری از ظرفیت های قابل توجه این استان است، اظهار داشت: توسعه گردشگری زمینه ساز توسعه و رشد بخش های مختلف این استان است.

کد مطلب 4018444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها