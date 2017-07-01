به گزارش خبرنگار مهر، جمال صالحی بعد از ظهر امروز شنبه در نشست کمیته خرید گندم شهرستان قروه با بیان اینکه امسال نرخ خرید تضمینی گندم براساس جدول پاکی می باشد، اظهار داشت: در سال ۹۶ نرخ خرید تضمینی گندم با ۴ درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده است که هرچقدر میزان پاکی گندم بیشتر باشد مبلغ خرید افزایش می یابد.

به گفته وی گندمی برگشتی است که وارداتی، صادراتی، آفت زده، سم زده و یا گازوئیلی بوده و در کل محصولی غیر قابل مصرف انسانی و دامی باشد.

صالحی بر آماده سازی مراکز خرید گندم تأکید کرد و افزود: کرایه حمل برای سیلوهای دولتی در سال جاری حذف شده و خرید هم براساس وب می باشد لذا از این طریق دیگر مسئله ای به نام نقطه کور و مشکل در تحویل گندم وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه نگاه به تولید باید نگاه به منافع ملی باشد، تصریح کرد: با اینترنتی شدن خرید گندم دست دلالان کوتاه شده و دیگر حضور افراد سودجو در این زمینه معنا ندارد مگر به شکل توافقی با خود کشاورزان آن هم براساس نیاز مالی باشد.

صالحی گندم را یکی از شاخص های امنیت غذایی کشور دانست و یکی از سیاست های دولت را در ایجاد امنیت پایدار غذایی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان سطح زیر کشت گندم در استان کردستان را ۵۵۶ هزار و ۵۰۰ هکتار به صورت دیم و آبی اعلام کرد و از کسب رتبه چهارم استان در خصوص برداشت گندم در سال گذشته خبر داد و شهرستان قروه را در این زمینه به عنوان دومین شهرستان بعد از بیجار معرفی کرد.

جمال صالحی کردستان را یکی از استان هایی دانست که از گندم های وارداتی استفاده نمی کند و وجود علف هرز در این استان را پایین تر از مناطق گرمسیر کشور دانست.

وی ضمن هشدار در خصوص مشکلات ایجاد شده توسط گرمادزگی و بادزدگی، بلوکه کردن پول کشاورزان به هر دلیلی توسط بانک عامل را خط قرمز عنوان کرد و بر برخورد شدید با افراد خاطی در این حوزه تأکید کرد.