حمید رضا یاختی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظهر امروز یک باب مغازه و واحد مسکونی درشهر زنجان طعمه حریق شد، افزود: این حادثه درخیابان عاصم زنجانی شهرک الهیه رخ داد ودرکمترین زمان ممکن ۶ دستگاه خودرو عملیاتی سنگین به این محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه دردست بررسی است، ادامه داد: خوشبختانه دراین آتش سوزی به کسی آسیب نرسید ودو نفراز آتش نشانان هم که در عملیات زخمی شده بودند توسط اورژانس سرپایی درمان شدند.

یاختی فر با بیان اینکه ازدحام جمعیت کار امدادیرسانی را باز هم سخت نمود بود، افزود: دراین آتش سوزی واحد ابزار ورنگ فروشی صد درصد درآتش سوخت وواحد مسکونی طبقه بالا هم ۴۰ تا۵۰ درصد دچار حریق شد.