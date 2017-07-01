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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۴

مدیرکل مدیریت بحران مازندران:

دمای هوای مازندران تا ۳۷ درجه افزایش می یابد

دمای هوای مازندران تا ۳۷ درجه افزایش می یابد

ساری- مدیرکل مدیریت بحران مازندران از افزایش دمای استان تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه هفته جاری در برخی نقاط استان خبر داد.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل استقرار سامانه کم‌فشار و شکل‌گیری جریانات گرم شاهد افزایش دما تا  ۳۷ درجه‌ سانتی‌گراد در برخی نقاط مرکزی و شرقی استان در هفته جاری خواهیم بود.

وی با اشاره به افزایش دما و کاهش رطوبت توصیه کرد تا شهروندان و مسافران از روشن کردن آتش در کنار مزارع و جنگل‌ها خودداری و قبل از ترک محل از خاموش کردن کامل آتش اطمینان حاصل و از انداختن ته سیگار روشن در هنگام عبور از حاشیه مزارع و جنگل‌ها خودداری کنند و همچنین، در صورت مشاهده هر گونه دود و موارد مشکوک به آتش‌سوزی، بلافاصله موارد را به نزدیکترین مراکز خدماتی و امدادی اطلاع دهند.

احمدی همچنین با اشاره به افزایش دما و بالطبع افزایش مصرف آب و برق به همه شهروندان مازندرانی توصیه کرد تا نسبت به مدیریت و مصرف بهینه انرژی دقت لازم را مبزول دارند تا با قطعی آب و برق مواجه نشوند.

وی همچنین توصیه کرد تا به منظور جلوگیری از بروز تلفات در واحدهای مرغداری و دامداری، دستگاه‌های خنک‌کننده مه‌پاش، آماده بکارگیری باشند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران به کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نیروهای امدادی و خدماتی توصیه کرد تا ضمن آماده سازی تجهیزات و ماشین‌الات امدادی، آمادگی لازم جهت هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی را همچون گذشته داشته باشند.

کد مطلب 4018478

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