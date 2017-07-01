دمای هوای مازندران تا ۳۷ درجه افزایش می یابد

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل استقرار سامانه کم‌فشار و شکل‌گیری جریانات گرم شاهد افزایش دما تا ۳۷ درجه‌ سانتی‌گراد در برخی نقاط مرکزی و شرقی استان در هفته جاری خواهیم بود.

وی با اشاره به افزایش دما و کاهش رطوبت توصیه کرد تا شهروندان و مسافران از روشن کردن آتش در کنار مزارع و جنگل‌ها خودداری و قبل از ترک محل از خاموش کردن کامل آتش اطمینان حاصل و از انداختن ته سیگار روشن در هنگام عبور از حاشیه مزارع و جنگل‌ها خودداری کنند و همچنین، در صورت مشاهده هر گونه دود و موارد مشکوک به آتش‌سوزی، بلافاصله موارد را به نزدیکترین مراکز خدماتی و امدادی اطلاع دهند.

احمدی همچنین با اشاره به افزایش دما و بالطبع افزایش مصرف آب و برق به همه شهروندان مازندرانی توصیه کرد تا نسبت به مدیریت و مصرف بهینه انرژی دقت لازم را مبزول دارند تا با قطعی آب و برق مواجه نشوند.

وی همچنین توصیه کرد تا به منظور جلوگیری از بروز تلفات در واحدهای مرغداری و دامداری، دستگاه‌های خنک‌کننده مه‌پاش، آماده بکارگیری باشند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران به کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نیروهای امدادی و خدماتی توصیه کرد تا ضمن آماده سازی تجهیزات و ماشین‌الات امدادی، آمادگی لازم جهت هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی را همچون گذشته داشته باشند.