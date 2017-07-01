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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

جشن اتمام طرح های مسکن مهر در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

جشن اتمام طرح های مسکن مهر در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود

شهرکرد- مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: جشن اتمام طرح های مسکن مهر در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قاسمی ظهر شنبه در نشست شورای تامین مسکن با اشاره به اینکه جشن اتمام طرح های مسکن مهر در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: تمام واحدهای مسکن مهر باقی مانده در سطح استان تا دو ماه آینده تکمیل می شوند و به متقاضیان واگذار می شود.

وی عنوان کرد: مشکلات مسکن مهر در این استان در حال حل شدن است و زمینه برای اتمام واگذاری مسکن های مهر به متقاضیان فراهم شده است.

 مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان بعد از استان زنجان دومین استان تمام کننده پروژه مسکن مهر است.

کد مطلب 4018479

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