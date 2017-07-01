به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قاسمی ظهر شنبه در نشست شورای تامین مسکن با اشاره به اینکه جشن اتمام طرح های مسکن مهر در چهارمحال وبختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: تمام واحدهای مسکن مهر باقی مانده در سطح استان تا دو ماه آینده تکمیل می شوند و به متقاضیان واگذار می شود.

وی عنوان کرد: مشکلات مسکن مهر در این استان در حال حل شدن است و زمینه برای اتمام واگذاری مسکن های مهر به متقاضیان فراهم شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: این استان بعد از استان زنجان دومین استان تمام کننده پروژه مسکن مهر است.