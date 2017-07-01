مساجد تاریخی شهرستان قاینات مرمت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، شاهرخ عباسی افزود: در مساجد تاریخی و فرهنگی شهرستان شامل اصلاح روشنایی و نورپردازی، مرمت بندکشی فرسوده پشت بام و دیواره های حیاط و مرمت پایاب مسجد جامع قاین، سبک سازی پشت بام، جمع آوری موزاییک فرش کف حیاط، جمع آوری اندود و ملات فرسوده پای دیواره ها داخل، بام سازی، استحکام بخشی دیواره های شبستان از داخل و بیرون، حفر چاه فاضلاب مسجد جامع خشک، طراحی درب و پنجره و سردرب ورودی، جمع آوری درب و پنجره فرسوده، جمع آوری آجر فرش بام و اصلاح ترک پشت بام در ضلع شمالی بنا، نصب درب و پنجره و اجرای سر درب وردوی مسجد جامع خضری، جمع آوری خاک کوبیده جلوی ورودی، اجرای پیش ورودی با آجر سنتی مسجد جامع سده در دست اقدام و انجام است.

وی با اشاره به اینکه مساجد مهم‌ترین بناهای معماری ایران پس از اسلام هستند، افزود: شاخص‌ترین و پیشرفته‌ترین بناهای هر دوره معماری ایران پس از ورود اسلام را می‌توان در مساجد پیدا کرد.

به گفته وی، اهمیت مسجد در ایران نشانه‌ای از پذیرش و اقبال مردم ایران نسبت به دین اسلام است، چرا که در دورافتاده‌ترین نقاط ایران نیز مساجد مهم‌ترین بناهای بافت اطراف خود بوده‌اند که با هزینه مردم بنا می‌شدند.

عباسی افزود: ویژگی‌های ساختاری هر مسجد شامل انعطاف ذاتی، بی تفاوتی نسبت به نماهای خارجی، تأکید متقابل بر فضای داخلی و گرایش طبیعی به تزئینات کاربردی است.