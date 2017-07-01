چین اظهارات «بوریس جانسون» درباره هنگ کنگ را نادرست خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، اظهارات «بوریس جانسون» درباره هنگ کنک به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال هنگ کنگ از انگلستان خشم مقامات چین را به دنبال داشت.

وزیر خارجه انگلستان در بیستمین سالگرد استقلال هنگ کنگ از استعمار انگلستان از احزاب سیاسی هنگ کنگ خواست تا پیشرفت بیشتری در جهت دموکراسی، خودمختاری و حکومت قانون داشته باشند.

اظهارات بوریس جانسون در این خصوص موجب انتقاد شدید پکن شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارت وزیر خارجه انگلستان گفت: هنگ کنگ یک منطقه ویژه اداری در چین است و هرگونه مداخله در امور هنگ کنگ دخالت در امور داخلی چین است. نامحرمان نباید اظهارات غلط در این خصوص بکنند.

گفتنی است منابع خبری از راهپیمایی گسترده جناح های مورد حمایت انگلستان در بیستمین سالگرد استقلال هنگ کنگ خبر داده اند.