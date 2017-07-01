کاهش تخلفات نیروهای مسلح البرز/آزادسازی ۷۰۰ هکتار اراضی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری البرز، احمد فاضلیان در دیدار مسئولان دادگستری و دستگاههای تابعه دستگاه قضایی در استان البرز با آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی نماینده ولیفقیه در استان البرز، با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری استان و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، گفت: اداره کل بازرسی استان البرز که وظیفه نظارت بر سلامت اداری را بر عهده دارد تلاشهای مستمری برای احقاق حقوق مردم داشته و در سال ۹۵ با ارسال ۳۳۶ فقره گزارش به مراجع ذیصلاح منجر به تشکیل چندین پرونده علیه مدیران متخلف دستگاههای اجرایی در استان البرز شده است.
وی به اقدامات اداره کل ثبتاسناد و املاک استان در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: وظیفه حساس و سنگین نظارت بر املاک و اسناد مردم بر عهده این اداره کل است و با مدیریت جدید و تلاشهای انجامشده صدها هزار سند بهصورت الکترونیکی ثبتشده و جایگاه اداره کل ثبتاسناد و املاک استان در کشور ارتقا یافته است و اکنون امورات بهصورت مکانیزه انجام میشود.
اداره کل زندانها و اقدامات آن بخش دیگری از گزارش ارائهشده توسط فاضلیان به آیتالله حسینی همدانی بود که وی توضیح داد: اداره کل زندانها که وظیفه سنگین مراقبت و اصلاح بزهکاران را بر عهده دارد باوجوداینکه پذیرای ظرفیت بیش از ۲ الی ۳ برابری فضا و امکانات خود است توانسته درزمینهٔ تربیت و بازپروری مددجویان موفقیتهای مهمی را کسب کند.
کاهش تخلف در نیروهای مسلح
وی به عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز گریزی زد و افزود: نظارت بر مجموعههای نظامی وظیفه حساسی است که این سازمان تاکنون سربلند بیرون آمده و توانسته با اقدامات پیشگیرانه، میزان وقوع بزه و تخلف را در بین نیروهای مسلح را کاهش دهد.
فاضلیان نظارت بر بخش کالا، خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز را از وظایف مهم اداره کل تعزیرات حکومتی استان معرفی کرد و توضیح داد: در این راستا در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار پرونده در این مجموعه تشکیل و همین مقدار مختومه شده که قدم مهمی در مسیر احقاق حقوق عامه است.
وی در مورد اداره کل پزشکی قانونی با تخصصی و حساس توصیف کردن وظایف آن مجموعه گفت: مجموعه پزشکی قانونی استان در موضوعات مهم و حساس که نظر آن در پروندههای سنگین مالی مهم بوده سربلند بیرون آمده و تلاش داشته در کنار گسترش فضای اداری و توسعه امکانات برای ارائه خدمات به مردم به وظایف سنگین خود در حوزه آزمایشگاهی، تشریح و معاینات بالینی به نحو احسنت عمل کند.
ورود ۵۰۶ هزار پرونده به دستگاه قضایی البرز
فاضلیان با اشاره به آمار پروندههای ورودی به دادگستری استان در سال ۹۵ بیان کرد: در سال گذشته ۵۰۶ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی شده که در همین مدت ۵۰۳ هزار پرونده نیز مختومه شده است؛ از این مقدار ۴۲۰ هزار پرونده برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی استان شده بودند.
وی افزود: اگر برای هر پرونده در سال ۹۵، بهطور میانگین سه فرد را در نظر بگیریم آماری که به دست میآید بیانگر آن است که یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان، به دستگاه قضایی مراجعه داشتهاند.
رئیسکل دادگستری استان البرز حجم مراجعات به دستگاه قضایی را خارج از توان استاندارد مجموعه عنوان کرد و گفت: از مجموع ۵۶۰ پست مصوب قضایی تنها ۲۹۹ پست دارای متصدی است و از ۲۰۲۰ پست مصوب کارمندان نیز ۷۰۰ نفر متصدی دارند که همه اینها منجر به این شده همکاران ما ۲ الی ۳ برابر توان خود فعالیت داشته باشند.
رتبه برتر فرهنگی در کشور
وی به اقدامات فرهنگی انجامشده در دادگستری استان اشاره کرد و توضیح داد: اقدامات متنوع درزمینهٔ ترویج فعالیتهای قرآنی، اخلاق اسلامی و حرفهای در حوزه درونسازمانی و آشناسازی مردم با مباحث حقوقی و قضایی در حوزه برونسازمانی انجامشده تا جایی که استان البرز درزمینهٔ مباحث فرهنگی جزو استانهای برتر کشور است و از هر نوع فعالیت فرهنگی حمایت میکنیم چون آن را مکمل کار قضایی میدانیم.
عملکرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بخش دیگری از گزارش ارائهشده توسط رئیس کل دادگستری استان البرز در این دیدار بود که توضیح داد: چندین برنامه در استان البرز برای نخستین بار در کشور اجرایی شد که میتوان به طرحهای مشاوره پیش از طلاق، آموزشهای پیش از ازدواج، شناسایی مناطق حاشیهنشین و اجرای «طرح نماد» اشاره کرد.
وی افزود: در طرح آموزش پیش از ازدواج، گذراندن دورهها برای همه زوجهایی که در استان البرز بهتازگی ازدواج میکنند اجباری شده و گواهی آموزش زناشویی باید همراه با این دورهها برای زوجین ارائه شود.
فاضلیان در تشریح «طرح نماد»، توضیح داد: در این طرح که با همکاری ۹ دستگاه و با محوریت اداره کل آموزشوپرورش استان اجرایی میشود اقدامات پیشگیرانه به داخل مدارس رفته است و مربیان از سراسر کشور آموزشهای لازم را دیدهاند تا آسیبشناسی لازم در مدارس انجام شود و متناسب با آسیب، مهارتها و آموزشهای لازم به آنها داده شود که متناسب با سنین تا مقطع متوسطه ادامه دارد.
وی به دستاوردهای مشاوره پیش از طلاق و آموزشهای پیش از ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: آمار بهخوبی گویای دستاوردهای این طرحهاست و درحالیکه در سال ۹۴ تعداد ازدواجهای ثبتشده ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر بود ازدواج ثبتشده در سال ۹۵ به ۱۵ هزار و ۳۸۷ مورد رسید ولی بر اساس همین آمار تعداد طلاقهای ثبتشده در سال ۹۴ میزان ۶۷۹۳ مورد بود که در سال ۹۵ به ۶۶۹۰ مورد رسید که همین آمار بهخوبی بیانگر کاهش ۲ درصدی در آمار طلاق است که دستاورد بسیار خوبی برای دادگستری کل استان است.
خلع ید از ۷۰۰ هکتار از اراضی
رئیسکل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حفظ منابع طبیعی بیان داشت: در سال ۹۵ حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی خلع ید شده که همه این راضی یا مستقیماً با ورود دستگاه قضایی بوده است و یا با گزارش دستگاههای مربوطه و نیابت قضایی به آن دستگاه انجامشده که ارزش این اراضی درمجموع ۱۳۳۶ میلیارد تومان است.
وی در پایان با تبیین نحوه ورود دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال توضیح داد: با فعال شدن کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان البرز، دستگاه قضایی استان به پناهگاه سرمایهگذاران تبدیلشده و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی برای رفع مشکلات خود به این دستگاه مراجعه میکنند که تاکنون با ورود دستگاه قضایی در مواردی که نیاز بهحکم قضایی بوده بیش از ۳ هزار شغل حفظشده است.
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