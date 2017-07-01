به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مصری اخبار ضد و نقیضی درباره درگذشت محمد مهدی عاکف رهبر سابق اخوان المسلمین مصر منتشر کردند.

در حالی که برخی منابع از درگذشت محمد مهدی عاکف رهبر سابق اخوان المسلمین مصر خبر می دهند و اینکه وی از زندان به بیمارستان قصر العینی قاهره برای درمان پس از وخامت حالش منتقل شده است اما منابع بیمارستانی این خبر را تکذیب می کنند.

در حالی که منتصر الزیات از وکیل محمد مهدی عاکف از درگذشت وی خبر می دهد اما نبیل عبدالمقصود رئیس بیمارستان العینی اخبار وارده درباره درگذشت محمد مهدی عاکف را رد کرد و گفت: حال وی خوب است.