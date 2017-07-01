به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مسعود خانی با اشاره به صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) برای تامین تجهیزات ۶۷ دستگاه پست فوق توزیع برق، تصریح کرد: براساس مجوز شورای اقتصاد، استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای این بخش، با پیش شرط تامین ۸۰ درصد تجهیزات از شرکت های صلاحیت دار داخلی، مجاز است.

مدیرکل تامین منابع مالی شرکت توانیر با اشاره به این که رعایت مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص توسعه توانمندسازی داخلی در قراردادهای بین المللی مورد تاکید است، خاطرنشان ساخت: در این راستا تامین مالی خارجی برای خرید تجهیزاتی که توانایی ساخت داخل آن ها وجود ندارد منوط به انتقال تکنولوژی شده است.

وی ادامه داد: پروژه تامین تجهیزات ۶۷ دستگاه پست فوق توزیع برق به عنوان فاز نخست از طرح تامین تجهیزات ۳۱۲ دستگاه پست فوق توزیع شرکت های برق منطقه ای، به شمار می رود که توسط برق منطقه ای تهران به نمایندگی از سایر شرکت های برق منطقه ای در حال طی مراحل قانونی خود است.

خانی افزود: همچنین با توجه به نیاز شبکه انتقال، مناقصه تامین تجهیزات احداث ۸۴ پست انتقال و نیز تامین تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع درحال آماده سازی است که در آن ملاحظات مذکور با تاکید بیشتری مدنظر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل تامین منابع مالی شرکت توانیر اظهار امیدواری کرد که شرکت های داخلی بتوانند در این مناقصه توان فنی و اقتصادی خود را نشان دهند.

خانی انتشار اخباری مبنی بر عدم توجه صنعت برق به شرکت های داخلی را نادرست دانست و یادآور شد: مجموعه صنعت برق کشور همانگونه که تاکنون با حمایت از شرکت های داخلی باعث خودکفایی در بسیاری از بخش های صنعت برق شده است، از این پس نیز درهمین راستا قدم خواهند برداشت چرا که تجربه نشان داده خرید صرف کالا و خدمات از خارجی ها ممکن است یک پروژه را به سرانجام برساند اما جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت آن با بخش داخل و بهره گیری توامان از فناوری های روز دنیا و انتقال آن به داخل کشور از طریق توانمندسازی شرکت های داخلی، آینده صنعت برق را تضمین نموده و صنعت برق و اقتصاد کشور را در مقابل تلاطم های سیاسی و اقتصادی مقام می سازد.