ضرورت تقویت زیرساخت‌ حوزه ورزش درمرکزی/ ورزش روستایی نیازمند توجه

به گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی نماینده اراک و فعالان حوزه ورزش استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: هم اکنون زیرساخت های حوزه ورزش در استان مرکزی نیازمند رشد و تقویت است و در این رابطه نتوانستیم به آنچه در برنامه پنجم برای استان مدنظر قرار گرفته بود دست یابیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: طبق برنامه پنجم می بایست تا پایان این برنامه برای هر نفر در استان مرکزی به طور میانگین یکصد سانتی متر فضای ورزشی مهیا شود در حالی که هم اکنون این رقم در استان ۱۴ سانتی متر عقب تر از برنامه و در واقع ۸۶سانتی متر است.

حقدادی بیان کرد: از سوی دیگر یکی از حوزه های پرظرفیت ورزش در استان مرکزی، ورزش روستایی است که طی سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و فعالان حوزه ورزش روستایی و بومی محلی عمدتا شناخته شده نیستند، در این ارتباط نیاز است که ارتقای ورزش روستایی و شناسایی استعدادهای این حوزه با جدیت مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطرنشان ساخت: مساله و چالش دیگر در حوزه ورزش استان مرکزی فقدان سالن های ورزشی تخصصی در سطح استان و بودجه ناچیز هیات های ورزشی است که این دو مساله موجب عدم ارتقای کیفی ورزش و عدم رشد ورزش قهرمانی در استان است.

حقدادی تصریح کرد: حوزه ورزش همگانی نیز در استان مرکزی جای کار بسیار دارد و در این ارتباط بایستی فرهنگ سازی و اقدامات موثر انجام پذیرد تا شاهد رونق آن باشیم و پرداختن به این موضوع یک ضرورت است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: مشکلات و موانع مذکور سبب شده نتوانیم در حوزه مسابقات ورزشی کشوری و بین المللی آنطور که باید حضوری برجسته و پرافتخار داشته باشیم و در حقیقت به منظور ارتقای کیفی ورزش استان نیازمند بودجه کافی و فراهم سازی زیرساخت ها هستیم.