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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۵

ادعاهای پوچ منافقین در نشست سالانه پاریس

ادعاهای پوچ منافقین در نشست سالانه پاریس

کنفرانس سالانه منافقین که پیشتر لغو شده بود با فشارهای عربستان و رژیم اسرائیل با حضور برخی سیاست مداران آمریکایی و معارضان سوری خارج نشین در پاریس با طرح ادعاهای پوچ و تکراری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع رسانه ای منافقین، کنفرانس سالانه منافقین در حالی در پاریس در حال برگزاری است که معارضان خارج نشین سوری نیز در این نشست حضور داشتند.

«جان بولتون» نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در این نشست مدعی شد: به ایران نباید اجازه داده شود تا هلال جغرافیایی از ایران تا عراق و سوریه و لبنان را کنترل کند.

وی در ادامه مدعی شد: ایران نه تنها تهدید هسته ای بلکه تهدیدی برای صلح و امنیت است. رژیم ایران رفتارش را عوض نمی کند و تنها راه حل، تغییر رژیم است. سیاست آمریکا نیز این است که رژیم ایران تغییر پیدا کند.

این سیاستمدار آمریکایی از حضور در این نشست ابراز خوشحالی کرد و گفت تغییر رژیم ایران قابل دسترسی است.

«لیندا چاوز» مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید نیز در این نشست مدعی شد: بهترین راه‌حل در ایران جایگزین کردن رژیم حاکم است. جنبش شما تحت هدایت مریم رجوی تنها جنبشی است که می‌تواند جایگزین این رژیم بشود و بنیادگرایی اسلامی را را ریشه کن کند.

«نصرالحریری» سرکرده معارضین خارج نشین سوری نیز در این نشست حضور دارد. 

گفتنی است پییشتر برخی منابع خبری از لغو برگزاری این نشست سالانه خبر داده بودند که با فشارهای عربستان و رژیم اسرائیل به دولت فرانسه این نشست مجددا ببرگزار شده است.

کد مطلب 4018515

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