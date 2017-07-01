به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان‌راد ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان شاهد اوج نیکوکاری و تبلور نوع دوستی مردم در اقصی نقاط کشور و به ویژه شهرستان های خراسان رضوی بودیم.

وی افزود: همبستگی مردم همیشه در صحنه کشورمان با محرومان و نیازمند در شاخص های مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) به وضوح خود را نمایان ساخته است.

مدیرکل کمیته‌ امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی از افزایش اقدامات این نهاد در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد و تصریح کرد: خوشخبتانه اطعام نیازمندان به عنوان یک فرهنگ در افراد تحت پوشش کمیته امداد و مساجد و دستگاه های اجرایی نهادینه شده که اتفاق مبارکی است.

وی ادامه داد: میزان مشارکت مردم در بحث اطعام نیازمندان، تاکنون به رقم ۹۲ میلیارد ریال رسیده است که البته طی روزهای آینده با رشد ۳۰۰ درصدی به ۱۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

مسعودیان‌راد با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان امسال ۲۰ هزار مددجو از اطعام حرم مطهر رضوی برخوردار شدند، خاطرنشان کرد: در این ایام، علاوه بر توزیع غذای گرم در حاشیه شهر، هر شب ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار پرس غذا در بین خانواده‌های چادرنشین مناطق زلزله‌زده توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با اشاره به توزیع سبد موادغذایی در بین مددجویان با صرف ۱۰ میلیارد تومان اعتبار خاطرنشان کرد: در ماه مبارک رمضان ۶ هزار و ۵۰۰ حامی در خراسان رضوی جذب شد که با احتساب آن ها، در مجموع ۱۶ هزار و ۵۰۰ خیر اطعام ایتام و محسنین را برعهده گرفته‌اند.

وی افزود: امسال تاکنون ۲۵ میلیارد ریال فطریه جمع‌آوری شده که در اولین فرصت به دست نیازمندان می رسد و روند شمارش مابقی فطریه ها هم همچنان ادامه دارد.