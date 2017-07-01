به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر شنبه در پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در سالن جلسات پیامبر اعظم(ص) استانداری زنجان افزود: مشکلات شرکت های دانش بنیان، علل کمبود تعداد این شرکتها در کشور و استان شناسایی و بر اساس قانون مصوب در این راستا باید به مشکلات این شرکتها رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در دنیا ۹۰ درصد شرکت نوپای دانش بنیان با تعطیلی مواجه میشوند پس در این شرایط نباید در وحله نخست انتظار بالایی از این شرکتها داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه شرکتهای موجود دانشبنیان در استان فعالیت خاص اقتصادی ندارند و تنها دارای مجوز هستند، گفت: باید به لحاظ عددی به تعداد این شرکتها توجه لازم را داشته باشیم که اگر ده درصد از این شرکتها توانستند در ادامه فعالیت اقتصادی خودشان را حفظ کنند.
جمیلی افزود: شرکتهای موجود دانشبنیان در استان فعالیت خاص اقتصادی ندارند و تنها دارای مجوز هستند که با این مجوز از امتیازات خاص آن برخوردار میشوند و عملا عملکرد مناسبی ندارند.
همچنین مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: سازمان سالیانه 25 میلیون تومان برای حمایت از خوشههای تولیدی محصولات استان زنجان اختصاص داده است.
امیر حمید نیا با بیان اینکه یکی دیگر از خوشههایی که در دست تشکیل و انجام مطالعات امکان سنجی است، خوشه چاقوی استان زنجان است، افزود: شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان قرارداد ممیزی را با واحدهای تولیدی در راستای استفاده از مباحث دانشبنیان به امضا رسانده است.
وی ادامه داد: سه سال از تشکیل خوشه فرش در استان زنجان سپری میشود و خوشه کفش نیز در استان زنجان در یک سال گذشته تشکیل شده است و یکی دیگر از خوشههایی که در دست تشکیل و انجام مطالعات امکان سنجی است، تشکیل خوشه چاقوی استان زنجان است.
نظر شما