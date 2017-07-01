تصادف خودروی پژو و تیبا در هراز ۷ مصدوم برجا گذاشت

جواد رمضانی رئیس مرکز فوریت های پزشکی آمل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد پژو ۴۰۵ و تیبا در محور هراز اظهار داشت: ساعت ۱۴:۲۵ بعد از ظهر شنبه خبر وقوع تصادف بین خودروی ۴۰۵ و تیبا در منطقه پلمون محور هراز به مرکز پیام اورژانس آمل اطلاع داده شد.

رمضانی با بیان اینکه در این حادثه که در محدوده شهر گزنگ لاریجان اتفاق افتاد پایگاه اورژانس گزنگ لاریجان به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه ۷ مصدوم برجای گذاشت که دو نفر پس از اقدامات درمانی به صورت سرپایی در مان شدند و ۵ نفر دیگر با مصدومیت جدی بر خوردار بودند.

وی ادامه داد: توسط عوامل اورژانس در محل حادثه در خواست اعزام بالگرد اورژانس ۱۱۵ مازندران کردند که با توجه به شرایط بد جوی هوا در لاریجان، بالگرد اعزام و مصدومین به بیمارستان ۱۷ شهریور منتقل شدند.