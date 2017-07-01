فعال سازی مساجد از اولویت اصلی تبلیغات اسلامی استان است

حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: آذربایجان شرقی به دلیل اینکه ۷ هزار مسجد فعال دارد، در کل کشور رتبه اول را از آن خود کرده است که این بسیار خوشحال‌کننده است.

حجت‌الاسلام حسینی از افزایش ۴ درصدی اعزام مبلغان به روستاها نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در ماه مبارک رمضان بالغ بر یک‌هزار و ۹۰۰ مبلغ به مساجد روستایی اعزام شدند.

وی از تلاش این سازمان برای پوشش روستاهای بالای ۸۰۰ نفر جمعیت اشاره کرد و بیان داشت: امروز بالغ بر ۹۶ روحانی مستقر هستند که تلاش میکنیم تا پایان امسال این رقم را به ۱۱۴ برسانیم که این رقم نیز نسبت به ۱۳۶۰ روستای بالای ۸۰۰ نفر جمعیت آمار قابل توجهی نیست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی‌ آذربایجان شرقی ادامه داد: هرچند آمار تفکیک شده‌ی مساجد فعال شهرستانی و استانی وجود ندارد اما به طور یقین در مساجد شهرستان‌ها و تبریز حداقل یک وعده نماز جماعت برگزار می‌شود.

وی در ادامه خبر داد: نماز صبح در ۶۸ مسجد تبریز اقامه می‌شود و در حالت کلی یک‌هزار مسجد و ۷۰۰ روحانی فعالیت می‌کنند که تلاش داریم امسال ۳۰ مسجد تبریز را که غیرفعال هستند، فعال کنیم زیرا این موضوع یکی از اولویت‌های ما و تاکید نماینده ولی فقیه در استان است.

وی در بخشی از سخنان خود افزود: مسجدی از نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعال به شما می رود که ۳ وعده نماز جماعت در آن برقرار بوده و حضور جوانان در آن پررنگ باشد و همدلی و همراهی متولیان مسجد اهم از انجمن اسلامی،هیئت امناء،کانون فرهنگی و پایگاه مقاومت بسیج با هم بیشتر باشد و مسجد در تمامی کارکردهای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، سیاسی و حتی در صورت نیاز بحث نظامی فعال باشد.

حسینی با اشاره به سخنان معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) یاد آور شده و افزود: به قول حضرت امام خمینی(ره) مساجد سنگر است و الان باید مساجد به سنگر و کانون مبارزه با جنگ نرم تبدیل شده و در رفع و دفع آسیب های اجتماعی فعال باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی همچنین در خصوص سازوکار فعال نمودن یک‌ مسجد عنوان کرد: مساجدی که در آنها بسته است در ابتدا یک امام جماعت تعیین می‌گردد و هزینه‌های اولیه تا چند ماه تامین می‌شود تا اینکه مردم و هیئت امناء و انجمن اسلامی فعال شود و پس از آن به صورت سنتی و قدیمی اداره گردد.

وی گفت: انجمن‌های اسلامی در ادارات ،مساجد،کارخانجات ،بانکها و مراکز درمانی فعال است و بر این اساس تلاش داریم تا در کارخانجات بالای ۱۰۰ نفر کارگر نیز انجمن اسلامی و نماز جماعت را فعال سازیم.

وی با بیان اینکه حوزه نرم‌افزاری مساجد با سازمان تبلیغات مرتبط است افزود: بحث سخت افزاری مرتبط با اداره اوقاف و امور خیریه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی در پایان تاکید کرد: در پی راه‌اندازی سامانه‌ای جامع هستیم تا اطلاعات و آمار مربوط به مساجد، هیات مذهبی، جامعه روحانیت و... که تا کنون جمع آوری نشده است، به صورت یک جا گردآوری گردد.