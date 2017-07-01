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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۳

سرپرست اسبق کمیته امداد امام خمینی(ره) درگذشت

سرپرست اسبق کمیته امداد امام خمینی(ره) درگذشت

سید رضا نیری سرپرست اسبق کمیته امداد امام خمینی (ره) درگذشت.

حمیدرضا جلالی در تماس با خبرنگار مهر از درگذشت جناب آقای سیدرضا نیری خبر داد. ​​آن مرحوم از چهره های خوشنام و از پیشکسوتان امور خیریه و عام المنفعه در کشور بود.

مدیرعامل بنیاد خیریه مادر مهربان افزود: جناب آقای نیری از موسسین و اعضای هیئت امناء بنیاد بودند. ایشان به بسیاری از سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه با روحیه بالا و اشتیاق مشورت و راهنمایی می دادند. درگذشت ایشان را به خاندان محترم و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم.

از مسئولیت های سیدرضا نیری می توان به مشاور وزیر بهداشت، دبیرکل مجمع خیرین سلامت، سرپرست اسبق کمیته امداد امام خمینی(ره) و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه عترت فاطمی اشاره کرد.

کد مطلب 4018541

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    نظرات

    • حمید کلباسی IR ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
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      پاسخ
      نثار شادی ارواح مطهر مرحومان حاج رضا و حاج مرتضی نیری و شفیق و عسگر اولادی صلوات

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