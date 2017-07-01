سرپرست اسبق کمیته امداد امام خمینی(ره) درگذشت

حمیدرضا جلالی در تماس با خبرنگار مهر از درگذشت جناب آقای سیدرضا نیری خبر داد. ​​آن مرحوم از چهره های خوشنام و از پیشکسوتان امور خیریه و عام المنفعه در کشور بود.

مدیرعامل بنیاد خیریه مادر مهربان افزود: جناب آقای نیری از موسسین و اعضای هیئت امناء بنیاد بودند. ایشان به بسیاری از سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه با روحیه بالا و اشتیاق مشورت و راهنمایی می دادند. درگذشت ایشان را به خاندان محترم و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم.

از مسئولیت های سیدرضا نیری می توان به مشاور وزیر بهداشت، دبیرکل مجمع خیرین سلامت، سرپرست اسبق کمیته امداد امام خمینی(ره) و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه عترت فاطمی اشاره کرد.