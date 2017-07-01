به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ثبت نام دبیران کل احزاب و گروه های سیاسی متقاضی عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از ۱۴۴ تیرماه جاری در پرتال و پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir آغاز می شود و به مدت ۵ روز ادامه می یابد.

متن کامل فراخوان وزارت کشور بدین شرح است:

باسمه تعالی

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مبنی بر عضویت یک نماینده از دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از دبیران کل احزاب استانی در کمیسیون ماده ۱۰ (بدون حق رای) و مطابق دستورالعمل مربوطه ، برنامه زمان بندی انتخاب دبیران کل مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱-جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی که صرفاً با حضور دبیران کل احزاب استانی خواهد بود در روز پنجشنبه مورخ ۱۲-۵-۱۳۹۶ در سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور برگزار می گردد.شروع برنامه راس ساعت ۸ صبح می باشد.

۲-جلسه انتخاب یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی که صرفاً با حضور دبیران کل احزاب ملی خواهد بود در روز جمعه مورخ ۱۳-۵-۱۳۹۶ در محل سالن ۶۰۰ نفره وزارت کشور برگزار می گردد.شروع برنامه راس ساعت ۸ صبح می باشد.

۳-دبیران کل متقاضی عضویت در کمیسیون می بایست از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ -۴-۱۳۹۶ لغایت یکشنبه مورخ ۱۸-۴-۱۳۹۶با مراجعه به پرتال وزارت کشور به نشانی www.moi.ir فرم ثبت نام را تکمیل و کد رهگیری دریافت نمایند.فرم مذکور شامل نام حزب،نام و نام خانوادگی و تلفن دبیرکل، گستره فعالیت(استانی یا ملی)،شماره و تاریخ پروانه فعالیت،نشانی دفتر مرکزی و همچنین آپلود معرفی نامه رسمی با سربرگ و مهر حزب می باشد.بدیهی است در صورت فقدان شرایط مذکور، ثبت نام کان لم یکن تلقی می شود.

۴-اسامی نامزدهای نهایی توسط هیات نظارت در پرتال وزارت کشورمنتشر خواهد شد و معترضان به تصمیمات هیات نظارت به مدت ۲ روز از مورخ۲۲-۴-۱۳۹۶ تا مورخ ۲۳-۴-۱۳۹۶ فرصت دارند از طریق پرتال وزارت کشور اعتراض خود را ثبت نمایند و کمیسیون ماده ۱۰ ظرف ۴۸ ساعت به اعتراضات رسیدگی و نتیجه نهایی را به هیات نظارت اعلام می کند.نتیجه رسیدگی کمیسیون توسط هیات نظارت به متقاضیان اعلام خواهد شد و همچنین فهرست نهایی نامزدها توسط هیات نظارت در پرتال وزارت کشور منتشر می شود و در روز رای گیری در محل رای گیری درج خواهد شد.

۵-سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی باشد و دبیران کل (اعم از نامزدها و سایر دبیران کل جهت رای دادن) باید شخصاً در جلسه انتخابات شرکت نمایند، حضور دبیران کل در جلسه انتخابات و دادن رای منوط به داشتن معرفی نامه کتبی با سربرگ و مهر حزب مربوطه می باشد.

محمدامین رضازاده

مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب»