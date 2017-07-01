هفتمین بازار فیلم اسلامی در مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین بازار فیلم اسلامی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی بعد از ظهر امروز با حضور جمعی از میهمانان داخلی و خارجی در محل مرکز همایش های آستان قدس رضوی آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این بازار، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، دکتر علی اکبر ولایتی رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از میهمانان داخلی و خارجی حضور دارند.

نهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی هم از صبح فردا با حضور میهمانان بین المللی در مشهد مقدس آغاز به کار می کند.