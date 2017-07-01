مبادله ۶ میلیون و ۱۷۵ هزار سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۶ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۵۲۷ سهم به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۷۸ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۵۹۸ ریال در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: ۵۶ درصد از معاملات هفته گذشته بورس همدان مربوط به خرید سهام و ۴۴ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

وی گفت: این تعداد سهام متعلق به ۹۴ شرکت است و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۱۶ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی یادآور شد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۷۸ هزار و ۷۰۵ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن، ۳۱ واحد کاهش یافت.