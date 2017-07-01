اعضای اصلی کمیته مربیان هیئت کشتی البرز مشخص شدند

مصطفی فراغت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با برگزاری مجمع انتخابات، اعضای اصلی کمیته مربیان هیئت کشتی استان البرز مشخص شدند.

وی بیان کرد: در پایان این مجمع که ظهر امروز در محل پایگاه قهرمانی مجموعه ورزشی شریعتی کرج برگزار شد، بارأی مربیان، فرشاد جوادی، محمدرضا ویس مرادی و محمد اصلانی به‌عنوان اعضای اصلی کمیته مربیان، انتخاب شدند.

فراغت به برگزاری مناسب دوره مربیگری کشتی بانوان هم اشاره کرد و گفت: دوره مربیگری کشتی کلاسیک بانوان در استان البرز با حضور مدرس اوکراینی، دوم تیرماه در خانه کشتی کرج آغاز شد و ششم تیرماه نیز به پایان رسید.