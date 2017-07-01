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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

با برگزاری مجمع انتخاباتی؛

اعضای اصلی کمیته مربیان هیئت کشتی البرز مشخص شدند

اعضای اصلی کمیته مربیان هیئت کشتی البرز مشخص شدند

کرج - مدیر روابط عمومی هیئت کشتی استان از برگزاری مجمع انتخابات کمیته مربیان هیئت کشتی استان البرز خبر داد.

مصطفی فراغت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با برگزاری مجمع انتخابات، اعضای اصلی کمیته مربیان هیئت کشتی استان البرز مشخص شدند.

وی بیان کرد: در پایان این مجمع که ظهر امروز در محل پایگاه قهرمانی مجموعه ورزشی شریعتی کرج برگزار شد، بارأی مربیان، فرشاد جوادی، محمدرضا ویس مرادی و محمد اصلانی به‌عنوان اعضای اصلی کمیته مربیان، انتخاب شدند.

فراغت به برگزاری مناسب دوره مربیگری کشتی بانوان هم اشاره کرد و گفت: دوره مربیگری کشتی کلاسیک بانوان در استان البرز با حضور مدرس اوکراینی، دوم تیرماه در خانه کشتی کرج آغاز شد و ششم تیرماه نیز به پایان رسید.

کد مطلب 4018554

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