کمبود تعرفه درانتخابات نداشتیم/استاندارخراسان رضوی تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با موضوع امنیت و انتخابات در استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: اینکه در انتخابات ۹۶ ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خراسان رضوی با کمبود تعرفه مواجه باشیم، حقیقت ندارد زیرا در خراسان رضوی، چهار میلیون و ۴۶۵هزار و ۶۹۵ نفر واجد شرایط رای بودند که چهار میلیون و ۸۵۵ هزار تعرفه نیز در بین شعب توزیع شده بود.

وی با اشاره به اینکه هفت هزار از این تعرفه‌ها در مخزن نگاهداری و بقیه در شهرستان‌ها توزیع شده بود افزود: ۱۳۳ هزار تعرفه اضافی نیز توزیع کردیم و در نهایت تعداد تعرفه‌های مصرف شده سه میلیون و ۴۵۶ هزار و ۱۶ تعرفه بود که به معنای ۲۸ درصد تعرفه مصرف نشده است.

معاون استاندار خراسان رضوی در خصوص شیوه توزیع تعرفه‌ها در مشهد گفت: تعداد واجدین شرایط رای در مشهد دو میلیون ۳۱۴ هزار و ۷۱۶ بودند که دو میلیون و ۳۸۷ هزار تعرفه توزیع کردیم و ۳۱ درصد تعرفه‌های اختصاصی به مشهد اضافی آمد.

وی با بیان‌اینکه هیچ‌گاه در طول تاریخ مشهد به این اندازه حجم رای جمع‌آوری نشده بود، تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری مشهد، میانگین در هر دقیقه سه هزار و ۶۰۰ و برای شوراها و سه هزار و ۴۰۰ رای به صندوق‌ها انداخته می‌شد و با این وجود در سطح استان ۴۲۰ شعبه اخذ رای اضافه کردیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در ادامه تاکید کرد: در ۲۴ صندوق اخذ رای، تاخیر به‌وجود آمد که در مجموع هزار و ۲۷ ساعت تاخیر در شروع انتخابات داشتیم.

وی از ۱۰۰ فقره شکایت در زمان انتخابات خبر داد و ابراز کرد: هیئت نظارت در ۱۴ شهر دستور بازشماری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را صادر کرد که در چهار شهر تغییر جایگاه و رتبه افراد صورت گرفت.

حسینی با بیان اینکه در مجموع در هفت روستا نیز انتخابات شورای اسلامی باطل شد که چهار روستا مربوط به شهرستان مشهد بود، ادامه داد: در سرخس جای نفر پنجم با ششم، گلمکان جای نفر سوم با ششم ، گلبهار جای نفر پنجم با ششم و در شهرستان باخرز جای نفر سوم با ششم عوض شد.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه در پیش از ایام عیدفطر گروه‌هایی دستگیر شدند که قصدشان آمدن به مشهد بود، تصریح کرد: گروهی که در تهران عملیات انجام دادند، این راه طولانی را دیده بودند اما چون نتوانستند اینجا بیایند خواستند یک مکان نزدیکتر را انتخاب کنند که تهران را انتخاب کردند.

وی با تاکید به اینکه امنیت با اقتصاد و آسیب‌ها پیوند دارد، اظهار کرد: در سال ۹۵، صد هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم و در تلاش هستیم که امسال نیز ۱۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

حسینی گفت: در جلسه شورای تامین استان که با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی در مشهد برگزار شد در خصوص انتقال آب از دریای عمان به دو استان سیستان و بلوچستان و مشهد صحبت کردیم و قرار است قرارگاه خاتم این مسولیت را به عهده بگیرد و اتصال راه آهن خراسان رضوی به چابهار نیز مطرح شد که در زمینه ریلی می‌تواند موثر باشد.

معاون استاندار خراسان رضوی در خصوص شایعاتی مبنی بر شهرادر شدنش گفت: انقدر نادان نیستم که شهرداری مشهد را قبول کنم و شورای شهر مشهد هم انقدر عاقل است که من را به عنوان شهردار قبول نکند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با شایعات تغییر استاندار خراسان رضوی ابراز کرد: استاندار محکم در جایگاه خود باقی می ماند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در رابطه با حکم انفصال شهردار مشهد بیان کرد: استاندار خراسان رضوی نماینده حاکمیت در استان است و خودش را با کسی طرف و درگیر نمی‌کند، استاندار اعمال قانون در استان را بر عهده دارد و در رابطه با شهرداری مشهد، استانداری خراسان رضوی هیچ نقشی نداشته است.