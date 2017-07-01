به گزارش خبرنگار مهر، قطعی ۲ روزه آب در روستای «پاعلم» پلدختر در شرایطی که گرمای شدید هوا امان مردم را بریده، باعث بروز مشکلات متعددی در حوزه سلامت، کار و زندگی روزمره مردم شده است.

عباس نظری یکی از اهالی روستای پاعلم روز شنبه با انتقاد از قطعی آب به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این گرمای طاقت فرسا و بی سابقه تابستان نبود آب مشکل بسیار سختی است که مردم این روستا این روزها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

وی افزود: این تشنگی و بی آبی علاوه بر این که سبب مشکلات فراوانی شده ما باید برای تامین آب آشامیدنی به خرید آب معدنی به قیمت گزاف اقدام کنیم، دلیل این قطعی آب مشخص نیست و چرا مسئولان برای حل این مشکل اقدام عملی انجام نمی دهند.

نمی دانیم آب آشامیدنی خود را از کجا تامین کنیم

پرویز ظهرابی فر یکی دیگر از ساکنان روستای پاعلم گفت: آب یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز انسان است که زندگی بدون آن امکان پذیر نیست به همین خاطر قطعی آب در گرمای تابستان اهالی را در تنگنا قرار داده است.

وی افزود: آب با بهداشت مردم ارتباط مستقیم دارد و نیاز اساسی در انجام امور شرعی است که مسئولان امر نباید نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند و آن را ساده بگیرند؛ امیدواریم مسئولان در این رابطه اقدام لازم را انجام دهند.

یکی از جوانان روستای پاعلم پلدختر با در دست داشتن دبه های خالی گفت: ما نمی دانیم آب آشامیدنی خود را از کجا تامین کنیم چند بار برای تهیه آب به خانه اقوام در روستاهای همجوار مراجعه کرده ام اما آب کافی نیست.

محسن کردعلیوند زاده افزود: مشکل قطعی آب آشامیدنی زندگی روزمره اهالی روستا را با مشکلات زیادی روبرو ساخته و موجب بروز اختلال در زندگی آنها شده است و ما نمی دانیم که این قطعی آب تا کی ادامه داشته باشد.

اردشیر کاظمی یکی از اهالی روستای پاعلم گفت: با این گرمای طاقت فرسا دو روز است که آب آشامیدنی نداریم و کسانی که کولر آبی دارند نمی توانند از آن به علت قطعی آب استفاده کنند؛ زندگی زیر آفتاب سوزان تابستان با گرمای بی سابقه و مواجه شدن با قطعی آب بسیار سخت و طاقت فرسا است.

وی افزود: این روزها با وجود گرمای طاقت فرسا قطعی آب «قوز بالا قوز شده» و مشکلات بیشتری را به وجود آورده و موجب گلایه مندی اهالی روستای پاعلم شده است.

فرسودگی خط انتقال آب روستا

حجت بساطی نظری دهیار روستای پاعلم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این روستا با جمعیت ۲ هزار نفری و حدود ۴۰۰ خانوار از دو حلقه چاه آب ۸۰ و ۱۲۰ متری استفاده می کند که خط انتقال آب آن علاوه بر فرسودگی در مسیر خط انتقال شرکت پایندان قراردارد.

وی افزود: با گذشت دو روز از قطعی آب هنوز این مشکل رفع نشده و این درحالی است که گرمای بالای ۵۰ درجه و شرجی هوا باعث شده تا مشکلات عمده ای برای سالمندان، کودکان و بیماران خاص به وجود آید، شیوع احتمالی بیماریهای اسهالی و و روده ای نیز جان مردم راتهدید می کند.

دهیار روستای پاعلم از فرماندار و بخشدار و مدیریت آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر خواستار رسیدگی به این مشکل شد و گفت: لوله های خط انتقال آب آشامیدنی این روستا از مسیر شرکت های وابسته به شرکت پایندان عبور می کند که موجب شکستگی آن می شود که چند بار نیز لوله شکسته جوش داده شده اما متاسفانه در محل دیگری دچار شکستگی می شود و هم اکنون منجر به قطعی کامل آب شده و این مشکل همیشگی اهالی روستای پاعلم است که انتظار می رود مسئولان امر این مشکل را حل کنند.

مشکل آب آشامیدنی روستای «پاعلم» یکشنبه حل شود

مرتضی کائیدی مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی پلدختر گفت: تا کنون هیچ یک از اهالی روستای پاعلم برای شکستگی لوله و قطعی آب آشامیدنی به این شرکت مراجعه نکرده و در این رابطه حتی تماس حاصل نشده است.

وی افزود: در منطقه پاعلم آبدار مستقر است که اتفاقات را گزارش می دهد اما امروز اطلاع پیدا کردیم که لوله مخزن آب آشامیدنی روستای پاعلم دچار شکستگی شده است.

مدیر شرکت آب و فاضلاب روستایی پلدختر گفت: برای رفع مشکل باید موتور تلمبه چاه را خاموش کرده و آب در مخزن تخلیه شود و مخزن خالی باشد تا بتوان نسبت به مرمت و بازسازی آن اقدام کرد.

کائیدی قول مساعد داد که مشکل آب آشامیدنی روستای پاعلم فردا یکشنبه حل شود.

نعمت اله دستیاری فرماندار پلدختر نیز در این رابطه گفت: تا کنون موضوع شکستگی لوله مخزن آب آشامیدنی از سوی اهالی روستا به فرمانداری این شهرستان منعکس نشده و در اسرع وقت پیگیر این مسئله می شویم.