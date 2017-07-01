به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، برنامه فروش ویژه این شرکت از ۱۱تیرماه ۹۶ آغاز و تا پایان این ماه و یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

خودروی پژو ۲۰۷i اتوماتیک در رنگ های نقره ای، سفید، مشکی، خاکستری، آبی کاسپین و قرمز دو پوششه با قیمت حدود ۴۷میلیون تومان با موعد تحویل ۳۰ روزه به مشتریان پیشنهاد شده است.

همچنین محصول تندر ۹۰ پلاس دستی که نوع ارتقا یافته تندر ۹۰ با دنده دستی است در تک رنگ سفید پرشین با قیمت حدودا ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در این روش فروش عرضه شده است. موعد تحویل تندر ۹۰ پلاس نیز ۳۰ روزه است.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شرکت ایران خودرو به نشانی www.ikco.ir یا سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی Ikco.Iranecar.com از مزایای این طرح بهره مند شوند.