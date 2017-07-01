به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی داستانی ظهر شنبه در دیدار هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم با سید مهدی صادقی استاندار قم اظهار کرد: حدود ۳۰۰ رسانه و دفتر رسانه در قم وجود دارد که بدخی فعال، تعدادی نیمه فعال و برخی نیز راکد هستند و قم از نظر کمی در کشور رتبه دوم را داراست ولی از نظر کیفی خیلی عقب است.

وی گفت: در استان قم به دلیل تک شهرستان بودن امکان تقویت اقتصاد رسانه بسیار ضعیف است.

به گفته مدیرمسئول روزنامه ۱۹ دی، استثمار خبرنگاران در برخی رسانه‌ها باعث شده درآمد بسیاری از آنها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان باشد.

داستانی با بیان این که بسیاری از خبرنگاران قم امنیت شغلی ندارند، تصریح کرد: منزلت و جایگاه شغل خبرنگاری در مخاطره است و وظیفه اصلی خانه مطبوعات و نهادهای مربوطه، ارتقای جایگاه رسانه و خبرنگاران است.

وی با تأکید بر این که ورود دلالان در حوزه آگهی پررنگ شده است، گفت: کسی منکر برخورد قانونی با تخلف نیست اما روش احظار فعالان رسانه‌ای در برخی موارد تحقیرآمیز است.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم افزود: جای یک تشکل صنفی قوی که مسائل صنفی و حقوقی فعالان رسانه‌ای را پیگیری کند و برای ارتقای جایگاه و منزلت شغل خبرنگاری برنامه جدی داشته باشد خالی بود.

لزوم تأکید بر همکاری با خانه مطبوعات

به گفته وی، در روابط برخی نهادها با رسانه‌ها آسیب‌ها و مشکلاتی وجود دارد، بنابراین انتظار می‌رود با ارسال نامه‌ای به نهادهای استان، بر لزوم همکاری با خانه مطبوعات تأکید شود.

داستانی گفت: فعالیت خانه مطبوعات از صفر شروع شده و ما هنوز دنبال مکانی برای فعالیت خانه مطبوعات و تهیه مقدمات ابتدایی هستیم.

وی اضافه کرد: خانه مطبوعات نیاز به حمایت مالی دارد و انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه در قالب انعقاد تفاهم‌نامه، بودجه سالانه به این خانه اختصاص دهد.

وی ادامه داد: قم میزبان شخصیت‌های بسیاری در عرصه ملی و بین‌المللی است و اگر استانداری حمایت کند می‌توان مکان استاندارد برای دعوت از این شخصیت‌ها و برگزاری گفتگوها و مصاحبه‌های خبری تهیه کرد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم در پایان گفت: خانه مطبوعات استان می‌تواند کلیه مصاحبه‌های مطبوعاتی مدیران نهادهای استان را میزبانی کند.