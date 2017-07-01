افزایش ۱۱۸ درصدی کشف سرقت در تنگستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار داشت: به لطف خداوند متعال و با همکاری صمیمانه مسئولان و مردم شریف شهرستان تنگستان، در فصل اول سال ۹۶ شهرستان از وضعیت امنیتی مطلوبی برخوردار بوده و با تحقق شاخص های امنیتی، نقش مردم و مسئولان در این توفیقات بسیار موثر بوده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با پیشگیری از وقوع جرایم خشن، کاهش ۳۶درصدی وقوع جرایم سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به دنبال داشته است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه با تلاش ماموران انتظامی در سه ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، در کشفیات سرقت رشد ۱۱۸ درصدی را شاهد بوده ایم، عنوان داشت: در تصادفات منجر به فوت حوزه درون شهری ۵۷ درصد کاهش داشته‌ایم.

سرهنگ سهرابی با اشاره به اینکه در سه ماه اول سال جاری جمع آوری اتباع بیگانه غیر مجاز ۱۷۶ درصد رشد داشته است، اضافه کرد: افزایش ۸۵ درصدی توقیف خودرو و رشد ۱۲ درصدی در توقیف موتورسواران متخلف از دیگر توفیقات فرماندهی انتظامی شهرستان تنگستان بوده است.