ابلاغ قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، بر اساس ماده واحده اين قانون كه با شماره 84841 به وزارتخانه هاي كشور و دادگستري ابلاغ شده است ، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي شوند مي توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.

اين فرزندان در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غير ايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.

همچنين وزارت كشور طبق اين قانون مكلف شده است نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام نموده و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي باشند.

بر اساس تبصره يك قانون ابلاغي چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.

همچنين از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج الدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني بامردان خارجي در جلسه علني دوم مهر امسال مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.