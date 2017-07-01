به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیر بعد از ظهر شنبه در این مراسم اظهار داشت: حمایت و رضایت مردمی از ادارات و دستگاه‌های مختلف باعث پیشرفت جامعه خواهد شد.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی ضمن تجلیل از تلاش‌های فرمانده سابق انتظامی شهرستان دیر، افزود: پشتوانه مردمی باعث اقتدار و موفقیت نیروی انتظامی خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه شاخص ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی در برقراری امنیت در جامعه، رضایت مندی مردم است، گفت: اتحاد، انسجام و یک‌دلی مردم و پلیس باعث شکست توطئه‌های دشمنان می‌شود.

امام جمعه دیر با بیان اینکه تعصب سازمانی بسیار خطرناک است، اظهار داشت: اصلی‌ترین وظیفه پلیس برقراری احساس امنیت در درون مردم است و اگر این امر تحقق پیدا کرد پلیس توانسته است ماموریت‌های خود را انجام دهد.

در این آیین سرگرد فرهاد آراوند به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان دیر معرفی و از خدمات سرهنگ حمید محمدی نسب قدردانی شد.